İstiklal Marşı'nın 101. yaşı ve Akif anısına güreş turnuvası yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstiklal Marşı'nın 101. yaşı ve Akif anısına güreş turnuvası yapıldı

İHA

İstiklal Marşı'nın 101. yaşı ve Akif anısına güreş turnuvası yapıldı

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği kapsamında Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından güreş turnuvası yapıldı.

Türk milleti için özgürlük, bağımsızlık ve milli mücadelenin en önemli simgelerinden birisi olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümünde Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından güreş turnuvası yapıldı. Kınıklı Spor Salonunda il merkezi ve ilçelerden 192 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyonun seremonisinde, Denizli Gençlik Merkezi üyesi Zeynep Kök, İstiklal Marşının tamamını coşkuyla okudu, salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

Organizasyonun ev sahibi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Akif gibi çok büyük bir üstadı, onun sevdiği bir spor branşı olan güreş turnuvasında saygıyla andıklarını söyledi. 12 Mart tarihinin Türk Milleti için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise İstiklal Marşının bir milletin istiklal aşkının destanlaşmış ifadesi olduğunu belirtti. Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise bugünkü güreşçi gençlerin arasından gelecekte Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu sporcular çıkacağına olan inancını ifade etti.

Günün anlam ve önemine istinaden turnuvaya katılan tüm sporcular üzerinde İstiklal Marşı yazılı ve Mehmet Akif’in fotoğrafının olduğu tek tip tshirtle seremoniye çıktı. İki minderde gün boyu süren müsabakalar sonunda sporculara hatıra madalyası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de uzun aradan sonra vaka sayısında il defa düşüş yaşandı Denizli’de haftalık vaka sayısı yüz binde 968’den 574’e geriledi
YEREL HABERLER Denizli’de uzun aradan sonra vaka sayısında il defa ...
Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi 2 katlı evde çıkan yangın geceyi aydınlatırken, çevrede korku dolu anlar yaşandı
YEREL HABERLER Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi 2 ...
Çameli Belediyespor çıkış arıyor Çameli Belediyespor Antrenörü Musa İvgin: “Skorlar önemli değil kendi çocuklarımız dan oluşan ekip kurduk”
YEREL HABERLER Çameli Belediyespor çıkış arıyor Çameli Belediyespor ...
Büyükşehirden yeni açılan işletmelere tanıtım desteği Başkan Zolan: “Esnafımızın her zaman yanındayız”
YEREL HABERLER Büyükşehirden yeni açılan işletmelere tanıtım ...
Mezarlıkta av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mezarlıkta av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu
Pamukkale yollar yenilmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Pamukkale yollar yenilmeye devam ediyor
Moda tasarımcısını öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Moda tasarımcısını öldüren zanlı tutuklandı
Otomobilinde öldürülen moda tasarımcısı toprağa verildi
YEREL HABERLER Otomobilinde öldürülen moda tasarımcısı toprağa ...
Soğuğa rağmen deve güreşleri nefes kesti
YEREL HABERLER Soğuğa rağmen deve güreşleri nefes kesti
Diyabetli çocuklar Nasreddin Hoca ile eğlenip el becerisi kursuyla öğrendi
YEREL HABERLER Diyabetli çocuklar Nasreddin Hoca ile eğlenip el ...
DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK’ların temsilcilerini ağırladı Başkan Erdoğan: “Ortak paydamız Denizli’mizi konuştuk”
YEREL HABERLER DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK’ların temsilcilerini ...
Denizli sporla buluşuyor Büyükşehir spor kursları yoğun ilgi görüyor 21 ayrı branşta 8000 kursiyer
YEREL HABERLER Denizli sporla buluşuyor Büyükşehir spor kursları ...
Yürüyüşten sonra dinlenmek için oturduğu bankta can verdi
YEREL HABERLER Yürüyüşten sonra dinlenmek için oturduğu bankta can ...
Moda tasarımcısı otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Moda tasarımcısı otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü
Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürdü, mağdur rolü yapıp suçu hayali ...
Denizli’de Milli Şair Ersoy unutulmadı Sevilen sanatçı “KORKMA” oyunu ile Denizlililerle buluştu
YEREL HABERLER Denizli’de Milli Şair Ersoy unutulmadı Sevilen ...
Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
YEREL HABERLER Polisler, kapanan yolu küreklerle tuz atarak açtı
Denizlili öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir’de kaza yaptı; 16 yaralı
YEREL HABERLER Denizlili öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs, ...
Büyükşehir itfaiyesi gücüne güç kattı
YEREL HABERLER Büyükşehir itfaiyesi gücüne güç kattı
Buz gibi suda altın avı Geçen yıl elleri boş kalan kırıntı madenciler, dere yatakları suyla dolunca yeniden ava çıktı Selin getirdiği çamurların arasından haftada 7-8 gram altın çıkaran madenciler hem eğleniyor hem de para kazanıyor
YEREL HABERLER Buz gibi suda altın avı Geçen yıl elleri boş kalan ...
Cerrahi Hastanesi, Honazlı kadınları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Cerrahi Hastanesi, Honazlı kadınları bilgilendirdi
Denizlispor'da Bakkal farkı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Bakkal farkı
Yolda kalan sürücülerin imdadına mahallenin gençleri koştu
YEREL HABERLER Yolda kalan sürücülerin imdadına mahallenin gençleri ...
Antalya ile Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışının hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakmak zorunda kaldı
YEREL HABERLER Antalya ile Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.