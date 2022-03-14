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Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi, 7 pilot ilden birisi olan Denizli'de hayata geçti Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin: “Projede Denizli ilimizin kontenjanı 400 kadın işveren ve 400 kadın işçidir” Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak: “Kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak”

İHA

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi, 7 pilot ilden birisi olan Denizli'de hayata geçti Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin: “Projede Denizli ilimizin kontenjanı 400 kadın işveren ve 400 kadın işçidir” Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak: “Kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi’ projesi, 7 pilot ilden birisi olan Denizli'de de hayata geçirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yürütülen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (WomenUp)" projesi, 7 pilot ilden birisi olan Denizli'de de düzenlenen tanıtım toplantısıyla başlatıldı. Tanıtım toplantısına Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak, Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin ve projenin yürütücü ekibiyle iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında proje hakkında bilgilendirme yapan SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPAInstrument for Pre Accession)’nın 'İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar' bileşeni altında Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (WOMEN UP) projesi uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu projenin Sözleşme Makamı ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığıdır. Proje, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 29,5 milyon Avro ’dur. Mali destek kapsamında yaklaşık 25 milyon Avro hibe desteği ödemesi yapılacaktır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yürütülen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında imzalanan sözleşme ile desteklenen 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projesi 17 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştır. Girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale dönüştürmek ve Türkiye’yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi (WomenUp) oluşturulmuştur. Toplam 32 ay sürecek ve 7 ilde uygulanacak olan proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır” dedi.

“4 bin kadın işveren ve 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır”
Türkiye genelinde 7 pilot ilde yürütülecek projenin detayları hakkında bilgi veren Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak da, "Kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve deneyim kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir. Bu proje kapsamda 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Bu proje 7 ilde uygulanacak olup, bu illerden biri de Denizli’dir. Denizli ilinin kontenjanı 400 kadın işveren ve 400 kadın işçidir. 20 ay süreyle 2022 yılında 3 bin 984 TL tutarında destek sağlanması söz konusudur. İlimizdeki kadın işverenlere ulaşılması ilimizin projeden verimli bir şekilde yararlanması açısından önem arz etmektedir. Aynı zamanda kadın girişimciliğinin desteklenmesinin oluşturduğu çarpan etkisi ile birlikte kadınların daha güçlü şekilde çalışmaya devam edecekleri ve yeni kadın girişimcilerin de çalışma hayatına dahil olmaları hedeflenmektedir. Proje kapsamında bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak destek sağlanacak iller Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa olarak belirlenmiştir. İllerin kontenjanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 7 ilde uygulanacak olan projede kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdama katılması amaçlanmakta ve deneyim kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir. İllerin kontenjanları, Ankara 900, İstanbul 1000, Denizli 400, Aydın 400, Samsun 500, Kahramanmaraş 400 ve Şanlıurfa 400 olmak üzere toplamda 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Proje hibe başvuruları 21 Şubat 2022 tarihinde başlamıştır”
Projenin tanıtımını gerçekleştiren Women UP Takım Lideri Dilşad Kuveloğlu ise, “Kadın girişimcilerin 05 Mart 2012 tarihinden sonra açtığı işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır. Proje kapsamında, kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacaktır. Kesin listede yer açılması durumunda yedek listeden kesin listeye aktarım yapılacaktır. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMENUP) hibe başvuruları 21 Şubat 2022 tarihinde başlamıştır” dedi.

İş için gerekli şartlar ve koşullar
İş için gerekli şartları ve koşulları açıklayan Women UP Takım Lideri Dilşad Kuveloğlu, şu bilgileri paylaştı:
“Destekten yararlanabilecek işverenler için geçerli şartlar; Hibe desteği için başvuran girişimci kadın olmalıdır. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalıdır. İşyeri Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş illerinde olmalıdır. İşletme 05 Mart 2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalıdır. İşyerinde çalışan toplam işçi sayısı (hiç işçi çalıştırmayanlar dahil) en fazla 9 olmalıdır. Birden fazla işyeri varsa toplam çalışan sayısı dikkate alınacaktır. İşyerindeki son 12 aylık ortalama işçi sayısına ilave olarak kadın bir işçi istihdam edilmelidir. İstihdam edilecek kadın işçi Proje Başvuru Çağrısının yayınladığı 21 Şubat 2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalı ve bu işçinin işe giriş bildirgesi verilmiş olmalıdır. İşveren Esnaf ve Sanatkarlar Odasına, Ticaret Odasına veya Sanayi Odasına kayıtlı olmalıdır. İşverenin SGK’ya toplam prim borcu brüt asgari ücretten az olmalıdır. Bir kadın girişimcinin birden fazla işyeri varsa sadece bir işyeri için başvurabilir. İlave işe alınacak işçi için koşullar; İlave olarak işe alınan işçi kadın olmalıdır. Kadın işçi 65 yaşından büyük olmamalıdır. Kadın işçi kendi sigortalılığından dolayı aylık (yaşlılık ve malullük aylığı) almamalıdır. İşe giriş tarihi itibariyle en az bir ay süreyle işsiz olmalıdır. İşverenin birinci derece akrabası (anne ve çocuk) olmamalıdır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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