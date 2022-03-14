Gençlik Meclisinden grafik tasarım kursu Büyükşehirden gençlere yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gençlerin iş hayatlarına ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayacak grafik tasarım kursunun yeni dönem eğitimine başladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin Pamukkale Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlediği grafik tasarım kursu eğitimleri başladı. Kurs kapsamında kursiyerlere haftada iki gün olmak üzere toplam 3 ay boyunca 120 saatlik eğitim verilecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Bilişim Sınıfı’nda düzenlenen eğitimlerin sonunda başarılı olacak gençlere sertifikaları verilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, kursta programların öğretildiğini belirterek, “Genç arkadaşlarımız eğitim sayesinde iş hayatlarına ve kişisel gelişimlerine önemli bir katkı sağlayacak. Eğitimin sonrasında ileri seviye bir grafik tasarım kursu daha açmayı planlıyoruz. Biz gençlere her türlü fırsatı sunarak bu eğitimleri düzenlememiz için imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ederiz” dedi.

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