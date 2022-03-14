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Türkiye Dokuma Atlasında yer alan ‘Buldan bezine’ ilgi her geçen gün artıyor Geçmişte sadece yazlık giyimde tercih edilen doğal Buldan bezi, şimdilerde kışlık giyim ve ev tekstilinin gözdesi oldu Buldan bezi üreticisi Caner Kaymak: “Önemli özelliği organik olması, üretiminde hiçbir kimyasal kullanılmamasıdır” Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen: “2010 yılında başvuru yaptık, 2015 yılında yürürlüğe girdi”

İHA

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hazırlanan 'Türkiye Dokuma Atlasında yer alan 'Buldan bezine' ilgi her geçen gün artıyor. Hiç bir kimyasal kullanılmayan doğal boyalı dokumasıyla dikkat çeken Buldan bezi, geçmişte sadece yazlık giyimde tercih edilirken şimdilerde ise hem kışlık giyim hem de ev tekstilinin gözdesi oldu.

Türkiye Dokuma Atlasında yer alan ‘Buldan bezine’ ilgi her geçen gün artıyor Geçmişte sadece yazlık giyimde tercih edilen doğal Buldan bezi, şimdilerde kışlık giyim ve ev tekstilinin gözdesi oldu Buldan bezi üreticisi Caner Kaymak: “Önemli özelliği organik olması, üretiminde hiçbir kimyasal kullanılmamasıdır” Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen: “2010 yılında başvuru yaptık, 2015 yılında yürürlüğe girdi”

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hazırlanan ‘Türkiye Dokuma Atlasında yer alan ‘Buldan bezine’ ilgi her geçen gün artıyor. Hiç bir kimyasal kullanılmayan doğal boyalı dokumasıyla dikkat çeken Buldan bezi, geçmişte sadece yazlık giyimde tercih edilirken şimdilerde ise hem kışlık giyim hem de ev tekstilinin gözdesi oldu.

Denizli’ye 45 kilometre uzaklıkta bulan ve Türkiye’nin dokumacılıkta ön plana çıkan başlıca merkezlerinden birisi olan Buldan’ın kendisine özgü kumaşıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Milattan önce 6 bin yılına kadar dayanan ve 1779 yılına kadar ilkel tezgahların kullanıldığı Buldan’da başlayan modern dokumacılık, 1951 yılında ise ilk motorlu tezgahlarla yeni bir boyut kazandı. İlk etapta başörtüsü, peştamal ve çarşafların dokunduğu Buldan bezi, asırlardır rahatlığıyla yazlık giysilerde tercih edildi. Son dönemde hem kışlık giyim hem de ev tekstilinin gözdesi olan Buldan bezi, 1970'li yıllardan bu yana Almanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye devam ediliyor.

Türkiye Dokuma Atlasında yer aldı
Hiç bir kimyasal kullanılmayan doğal boyalı dokumasıyla dikkat çeken Buldan bezi, Anadolu'nun geleneksel dokumalarının aslına uygun olarak yeniden üretilerek, modern tasarımlarla dünyaya tanıtılması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen “Türkiye Dokuma Atlası” projesinde de yer aldı. Anadolu dokumaları arasında yer alan Ankara Sofu, Edirne kırmızısı, Hatay ipeği, Antep Kutnusu, Muğla dastarı, Şal Şapik, Ehram, Beledi gibi dokumalardan hazırlanan örnekler, Denizli Buldan bezinin doğal boyalı dokuması çağdaş tasarımlara dönüştürüldü.

Türkiye Dokuma Atlasının desen ve renkleri, ünlü tasarımcılar tarafından hazırlanan kıyafet ve ev tekstil örnekleriyle 99 ülkeden büyükelçiler, eşleri ve büyükelçilik temsilcilerinin beğenisine sunuldu. Aynı zamanda ‘Coğrafi İşaret’ belgesine de sahip olan Buldan bezi, yok olmaya yüz tutan zengin dokuma kültürünü yeniden ihya etmeyi amaçlayan Türkiye Dokuma Atlasının da en önemli unsurlarından birisi oldu.

“Önemli özelliği organik olması, üretiminde hiçbir kimyasal kullanılmamasıdır”
Atalarından kalma mesleğini sürdürerek Buldan bezi üretmeye devam eden Caner Kaymak, “Buldan bezimiz Türkiye’de ki özellikle Çukurova bölgesinde yetiştirilen pamuklarla oluşturulan ipliklerimizden bizim kendi bünyemizdeki dokuma tezgahlarımızda kumaş haline getirdiğimiz yüzde 100 organik bir kumaşımızdır. Önemli özelliği organik olması, üretiminden en başta pamuk halinden giysi haline gelene kadar hiçbir kimyasal kullanılmamasıdır. Bunun yanında özellikle yazın kullanılmasının sebebi ise pamuklu yapısından dolayı teri emen özelliğidir. Son yıllarda özellikle giyim alanının dışında iç çamaşırı, ev tekstili gibi alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Buralarda tercih edilmesinin sebebi ise insanların artık organik olan ürünlere yönelmesinin bir kanıtıdır. Buldan bezi organik bir ürün olduğu için doğaya, bitkilere ve hayvanlara her an gibi bir zararı kesinlikle yoktur. Doğada ise çok kısa süre içerisinde çözündüğü için herhangi bir kirlilik bırakmaz” diye konuştu.

“2010 yılında başvuru yaptık, 2015 yılında yürürlüğe girdi”
Buldan bezinin coğrafi işaret tescil belgesine sahip olma sürecini anlatan Buldan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Baştürkmen ise, “Buldan bezi geçmiş tarihte atalarımız tarafından göymek olarak kullanılan bir bezdir. Çünkü geçmiş tarihte penye türü iç çamaşırları yoktu. O zamanları atalarımız Buldan bezini bürümcük bezi olarak el tezgahlarında dokuyup iç çamaşırı olarak kullanıyorlardı. Ama 1970’li yıllarda daha sonra dış giyime yöneldi. Dış giyimde kullanılmaya başlanıldığında 1970’li yıllardan sonra ise tamamen dış giyimde kullanılmaktadır. Çok sağlıklı ve kullanışlı bir bezdir. Bükülü olduğu için teri emer, havalandırır ve terletmez sizi. 2010 yılında başvuru yaptık, 2015 yılında yürürlüğe girdi ve 5 yıl sürekli karşılıklı yazışmalar gerçekleştirdik. Çünkü itirazlar vardı, başka ilçelerden illerden itirazlar oldu. Buldan bezi coğrafi işaretleme patentiyle ilgili biz o itirazlara karşı Işık Tarakçıoğlu’nun destekleriyle çürüttük. Buldan bezinin coğrafi işaretleme patentini aldık. 2015 yılından sonrada geçerli olmak üzere resmi belge elimize geçmiş bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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