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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi

İHA

Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 60’ı maddi hasarlı, 39’u yaralanmalı olmak üzere toplam 99 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de 28 Şubat ile 6 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında açıklama yapıldı. Denizli’de 16 bin 803 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 574 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 99 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 39’u yaralanmalı, 60'ı maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.
Öte yandan, 113 okul servisi denetlenirken, her hangi bir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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