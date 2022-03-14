Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli tutuklandı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 16 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7240 Birim sentetik kannabinoid maddesi ile çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.