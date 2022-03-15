37 dakikada 255 adet çöp şiş yiyerek hem rekor kırdı hem de 26 bin TL'lik ödülün sahibi oldu

Denizli’de bir restoranın düzenlediği ‘en çok çöp şiş yeme’ yarışmasına Kütahya’dan katılan 21 yaşındaki kadın, canlı yayında 37 dakikada 255 adet çöp şiş yiyerek hem rekor kırdı hem de 26 bin 550 TL’lik para ödülünün sahibi oldu.



Denizli’de 6 yıl önce restoranda çöp şiş yarışması başlatan işletme ortakları iki kardeş Mehmet ve Yusuf Kaya, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla bir çok vatandaşı ağırlamaya başladı. Farklı illerden işletmeye gelerek kıyasıya yarışan yarışmacılar, belli şartlar doğrultusunda para ödülünü almaya çalıştı. İzlediği canlı yayınlardan etkilenerek yarışamaya katılmak isteyen 58 kilodaki Feyza Dursun, eşinin balayın mı? Yarışma mı? teklifine yarışmayı seçerek Kütahya’dan Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesinde bulunan Ortaklar Çöpşiş’e geldi. Burada hazırlanan yerde izleyicilerin karşısına çıkan Dursun, 37 dakika içerisinde 255 tane çöp şiş, 1 lavaş, 3 ayran 1 salata yiyerek 26 bin 550 TL kazandı. Bir önceki yarışmacının 247 çöp şiş rekorunu kıran Dursun, herkesin hayretler içinde izlediği canlı yayında parasını aldı.



“Zayıflayıp evlendim ve 26 bin 500 TL’yi kazandım”

Daha önceden 150 kilodan 58 kiloya kadar düştüğünü belirten Dursun, “Ben zaten 2 ile 3 senedir bu yarışmayı düzenleyenleri sosyal medya hesaplarından takip ediyordum. Eşimle sevgili iken kendisine beni çöp şiş yemeye götür dedim. Ama bana nişanlanınca götüreyim dedi. Daha sonra nişanlandık ve evlenince götüreyim dedi. Evlendik ben götüremem dedi. Bana ya balayına ya da çöp şiş yemeye götürme seçeneğini sundu. Ben de balayına gitmek istemiyorum, çöp şiş yemeye götür dedim ve buraya geldim. 255 tane çöp şiş, 1 lavaş, 3 ayran 1 salata yiyerek 26 bin 550 TL kazandım. Kazandığım için çok mutluyum. Hani kimse vermez diye düşünüyordum. Ama parayı gerçekten veriyorlar. Burasını tanımadığım ve bilmediğim bir yer. Önceden 150 kiloydum dediğim gibi 58 kiloya kadar düştüm. Evlendiğimde 58 kiloya düşmenin bir sebebi de buraya gelmekti. 26 bin 500 TL’yi kazanabilmek hedefimdi. Zayıflayıp evlendim ve 26 bin 500 TL’yi kazandım” ifadelerini kullandı.



“Farklı ödüller veriyoruz”

Canlı yayında rekoru kırdığını belirten işletme ortağı Mehmet Kaya, “Biz sosyal medya hesaplarımız da 6 yıldır çöp şiş yeme yarışmaları düzenliyoruz. En çok çöp şiş yiyene farklı ödüller vererek, sosyal medyalarımız da paylaşıyoruz. Bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. En son kazanan yarışmacılarımızdan bir tanesi de 58 kiloluk bir hanımefendi oldu. Kendisi bizlerden 26 bin 550 lira ödül kazandı. Yediği çöp şiş miktarı, 37 dakikada 255 adet çöp şiş, 1 salata, 3 ayran, 1 lavaş yiyerek 26 bin 550 lira ödül kazandı” dedi.

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