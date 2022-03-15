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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli OSB sayesinde e-atık ile okullarda kodlama sınıfları açılacak

İHA

Denizli OSB sayesinde e-atık ile okullarda kodlama sınıfları açılacak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Vodafone’la birlikte OSB’lere yönelik elektronik atık (eatık) projesi hayata geçiriyor. “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi kapsamında belirlenen Denizli ve 14 pilot OSB içerisinde elektronik atıklar toplanacak, toplanan elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle de okullara kodlama sınıfı açılacak.

Projeyle ilgili bilgi veren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, her geçen gün artan dijitalleşme ile birlikte elektronik atıkların da artık daha fazla gündeme geldiğinin altını çizerek, “Ülkemizdeki OSB sayımız 364’e ulaştı. Bu OSB’lerimiz ve OSB’lerimizdeki 67 bin işletmemiz, neredeyse tüm iş süreçlerinde dijitale önemli yatırımlar yapıyor. OSBÜK olarak, bu noktada ortaya çıkan elektronik atıkların, geri dönüşümle yeniden ekonomik katma değere dönüşmesi için Vodafone ile birlikte ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesini yürüteceğiz. Proje kapsamında ilk etapta 14 OSB’miz pilot OSB olarak belirlendi” dedi.

“Geri dönüşümden elde edilen gelirle, okullarımıza kodlama sınıfları kuracağız”
Kütükcü, proje kapsamında pilot olarak belirlenen 14 OSB ve bu OSB’lerdeki işletmelerin elektronik atıklarının toplanacağını belirterek, “Proje, Adana Hacı Sabancı OSB, Antalya OSB, ASO 2 ve 3. OSB, Bursa Nilüfer OSB, Denizli OSB, Diyarbakır OSB, Gaziantep OSB, İstanbul Beylikdüzü OSB, İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB, Kayseri OSB, Kocaeli Gebze Dilovası OSB, Konya OSB, Samsun Merkez OSB ve Tekirdağ Ergene2 OSB olmak üzere 14 OSB’mizde pilot olarak uygulanmaya başlandı. Bu OSB’lerimizden çalışmayan veya kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli veya elektronik ürünler toplanarak, geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılacak. Bu geri dönüşümden elde edilen gelirle de, okullarımıza kodlama sınıfları kuracağız. İnşallah bu projeyi önümüzdeki dönem tüm OSB’lerimizde hayata geçirerek, hem çevremizin korunması hem de elektronik atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması konusunda yeni bir süreç başlatmış olacağız. Bu süreçte işbirliği yaptığımız Vodafone ve tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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