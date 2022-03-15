Denizli Tekden doktorlarına ailelerinden sürpriz Tıp Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Tekden doktorlarına ailelerinden sürpriz Tıp Bayramı mesajı

İHA

Denizli Tekden doktorlarına ailelerinden sürpriz Tıp Bayramı mesajı

Her yıl 14 Mart’ın büyük bir coşku ile kutlandığı Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde bu yıl da tüm doktorlar ve hastane yönetimi bir araya gelerek Tıp Bayramı’nı kutladı.

“Biz büyük ve güçlü bir aileyiz” sloganıyla coşku ile kutlanan etkinlikte doktorların ailelerinden gelen sürpriz kutlama videoları etkinlikte izlettirilerek güzel anların yaşanmasına vesile oldu.

Özel Denizli Tekden Hastanesi yönetimi ve doktorları Tıp Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek hem türküler söyledi hem de sürpriz hediyelerle karşılandı. Verilen mücadelenin ve her hastaya aile gibi davranmanın samimiyetiyle hastalara yaklaşan doktorlara hastane yönetiminden sürpriz hediyeler verildi. Prof. Dr. A. Vefa Özcan, Uzm. Dr. Nevin Özcan, Op. Dr. Sami Cebelli, Doç. Dr. Mustafa Öztürk’ün türküler söylediği etkinlikte tüm doktorlar ve yönetim söylenen türkülere eşlik etti. Etkinlikte konuşma yapan Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Bülent Ünlü, Genel Müdür Kemal Akcan ve Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, tıp bayramı dolayısıyla doktorların tıp bayramını kutladı.

“30 yıllık geçen hekimlik sürecinde ilk gün nasıl heyecanla hasta baktıysam aynı heyecanla ve aynı duygularla hastalara yardımcı olmaya devam ediyorum”
Op. Dr. Mehmet Tekin, “Muhtemelen küçük yaşlarda kurduğumuz doktor olma hayaline kavuşarak bu zorlu yola başladık. Fedakarlık yaptığımız sürece doktor olma mesleğine devam edebiliriz. Her hastaya ailemizden biri gibi özverili davranarak doktor olmanın hakkını verebiliriz. Bu dünyada en değerli şey hayat ve görevler içinde en kutsal görev, hayata hizmet etmektir. Ve biz doktorlar hayata hizmet ediyoruz. İnsanların sağlığına hizmet ediyoruz. Bunun için doktorluk mesleği çok önemli. 30 yılı geçen hekimlik sürecinde ilk gün nasıl heyecanla hasta baktıysam aynı heyecanla ve aynı duygularla hastalara yardımcı olmaya devam ediyorsam bu düşüncemen ötürüdür. Biliyorum ki hepiniz de aynı duygular içerisindesiniz. Denizli Tekden Hastanesi’nde hep birlikte yol aldık ve çok güzel işler başardık. Hastaların gönlüne girmek, onlara yardım edebilmek ve Denizli’nin kalbinde olmak bizim için gurur verici. Büyük fedakarlıkla doktorluk mesleğini yapan başta kendi doktorlarımız olmak üzere tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının gününü kutlarım. Hepinize teker teker teşekkür ederim. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz” dedi.

Uzm. Dr. Bülent Ünlü de, “Değerli arkadaşlarım öncelikle hepinizin tıp bayramını kutlarım. Hekimlik mesleği hepimizi bir formata sokuyor. Nezaketle dinlemek, akıllıca konuşmak, dikkatlice düşünmek, tarafsızca değerlendirmek belki farkında olmadan kendi hayatımıza uyguladığımız bir yaşam biçimi haline geliyor. Tüm bu duygular hekimlik mesleğinin bize kattığı bir değer. İlk başlarda çok ağladık belki ama gün geçtikçe mesleğimize alıştık. Alışamadığımız tek bir şey var o da mesleğimizin değersizleştirilmesidir. Böyle bir mesleğin içerisine olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ve sizlerin nezdinde tüm doktorların tıp bayramını kutlarım” şeklinde konuştu.

Genel Müdür Kemal Akcan ise, “ Tüm hastalara ailenizden biri gibi davranarak büyük bir özveri içinde çalışıyorsunuz. Bundan sonra da aynı duygularla doktorluk mesleğini yapacağınızdan eminim. Gösterdiğiniz bu çaba için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tekden ailesi olarak tüm hekimlerin tıp bayramını içtenlikle kutlarım” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık da, "Bu kutsal mesleği büyük bir özveri ile sürdüren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan başta kendi hekimlerimiz olmak üzere tüm doktorların ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konut satışlarının yüzde 51 arttığı Denizli, 22. sırada yer aldı
YEREL HABERLER Konut satışlarının yüzde 51 arttığı Denizli, 22. ...
Denizli'de kırsal kalkınma hamlesi sürüyor Büyükşehir 200 aileye 400 damızlık koç ve keçi desteği verdi
YEREL HABERLER Denizli'de kırsal kalkınma hamlesi sürüyor Büyükşehir ...
Denizli OSB sayesinde e-atık ile okullarda kodlama sınıfları açılacak
YEREL HABERLER Denizli OSB sayesinde e-atık ile okullarda kodlama ...
Adrenalin olsun diye şişme yatakla baraj gölüne girdiler Doğum gününde barajda adrenalin yaşamak isteyen 2 genç, ölümün kıyısından kurtarıldı
YEREL HABERLER Adrenalin olsun diye şişme yatakla baraj gölüne ...
37 dakikada 255 adet çöp şiş yiyerek hem rekor kırdı hem de 26 bin TL'lik ödülün sahibi oldu
YEREL HABERLER 37 dakikada 255 adet çöp şiş yiyerek hem rekor kırdı ...
Jandarmadan dolandırıcılık şebekesine darbe
YEREL HABERLER Jandarmadan dolandırıcılık şebekesine darbe
Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor
Denizli'de öğrenciler bağımsızlık ruhunu yaşattı
YEREL HABERLER Denizli'de öğrenciler bağımsızlık ruhunu yaşattı
Öğrencilerden hekimlere Tıp Bayramı ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden hekimlere Tıp Bayramı ziyareti
Denizli’de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi Denizli’de aranan 121 şüpheli tutuklandı 4 apart yetkilisine ve 1 araç kiralama şirketine toplam 135 bin 423 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Denizli’de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 ...
Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı
YEREL HABERLER Kaçakçılar çok sayıda malzemeyle yakalandı
Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan 16 şüpheli ...
FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer ...
Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 99 trafik kazası meydana geldi
Denizli’de 2 hastaya tıpa metoduyla apendiks kapama işlemi uygulandı
YEREL HABERLER Denizli’de 2 hastaya tıpa metoduyla apendiks kapama ...
Türkiye Dokuma Atlasında yer alan ‘Buldan bezine’ ilgi her geçen gün artıyor Geçmişte sadece yazlık giyimde tercih edilen doğal Buldan bezi, şimdilerde kışlık giyim ve ev tekstilinin gözdesi oldu Buldan bezi üreticisi Caner Kaymak: “Önemli özelliği organik olması, üretiminde hiçbir kimyasal kullanılmamasıdır” Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen: “2010 yılında başvuru yaptık, 2015 yılında yürürlüğe girdi”
YEREL HABERLER Türkiye Dokuma Atlasında yer alan ‘Buldan bezine’ ...
Gençlik Meclisinden grafik tasarım kursu Büyükşehirden gençlere yatırım
YEREL HABERLER Gençlik Meclisinden grafik tasarım ...
Pamukkale Belediyesporlular 16 madalya kazandı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesporlular 16 madalya kazandı
Doktorları rehin alıp, darbeden sanığa 8 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Doktorları rehin alıp, darbeden sanığa 8 yıl hapis ...
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi, 7 pilot ilden birisi olan Denizli'de hayata geçti Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin: “Projede Denizli ilimizin kontenjanı 400 kadın işveren ve 400 kadın işçidir” Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak: “Kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak”
YEREL HABERLER Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi, 7 ...
Merkezefendi, Çanakkale Zaferini konserle kutlayacak
YEREL HABERLER Merkezefendi, Çanakkale Zaferini konserle kutlayacak
Çocuklar vantrolog Çiğdem Çelebi ve Marmelat’ı çok sevdi
YEREL HABERLER Çocuklar vantrolog Çiğdem Çelebi ve Marmelat’ı çok ...
İstiklal Marşı'nın 101. yaşı ve Akif anısına güreş turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın 101. yaşı ve Akif anısına güreş ...
Denizli’de uzun aradan sonra vaka sayısında il defa düşüş yaşandı Denizli’de haftalık vaka sayısı yüz binde 968’den 574’e geriledi
YEREL HABERLER Denizli’de uzun aradan sonra vaka sayısında il defa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.