Denizli Tekden doktorlarına ailelerinden sürpriz Tıp Bayramı mesajı

Her yıl 14 Mart’ın büyük bir coşku ile kutlandığı Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde bu yıl da tüm doktorlar ve hastane yönetimi bir araya gelerek Tıp Bayramı’nı kutladı.



“Biz büyük ve güçlü bir aileyiz” sloganıyla coşku ile kutlanan etkinlikte doktorların ailelerinden gelen sürpriz kutlama videoları etkinlikte izlettirilerek güzel anların yaşanmasına vesile oldu.



Özel Denizli Tekden Hastanesi yönetimi ve doktorları Tıp Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek hem türküler söyledi hem de sürpriz hediyelerle karşılandı. Verilen mücadelenin ve her hastaya aile gibi davranmanın samimiyetiyle hastalara yaklaşan doktorlara hastane yönetiminden sürpriz hediyeler verildi. Prof. Dr. A. Vefa Özcan, Uzm. Dr. Nevin Özcan, Op. Dr. Sami Cebelli, Doç. Dr. Mustafa Öztürk’ün türküler söylediği etkinlikte tüm doktorlar ve yönetim söylenen türkülere eşlik etti. Etkinlikte konuşma yapan Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Bülent Ünlü, Genel Müdür Kemal Akcan ve Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, tıp bayramı dolayısıyla doktorların tıp bayramını kutladı.



“30 yıllık geçen hekimlik sürecinde ilk gün nasıl heyecanla hasta baktıysam aynı heyecanla ve aynı duygularla hastalara yardımcı olmaya devam ediyorum”

Op. Dr. Mehmet Tekin, “Muhtemelen küçük yaşlarda kurduğumuz doktor olma hayaline kavuşarak bu zorlu yola başladık. Fedakarlık yaptığımız sürece doktor olma mesleğine devam edebiliriz. Her hastaya ailemizden biri gibi özverili davranarak doktor olmanın hakkını verebiliriz. Bu dünyada en değerli şey hayat ve görevler içinde en kutsal görev, hayata hizmet etmektir. Ve biz doktorlar hayata hizmet ediyoruz. İnsanların sağlığına hizmet ediyoruz. Bunun için doktorluk mesleği çok önemli. 30 yılı geçen hekimlik sürecinde ilk gün nasıl heyecanla hasta baktıysam aynı heyecanla ve aynı duygularla hastalara yardımcı olmaya devam ediyorsam bu düşüncemen ötürüdür. Biliyorum ki hepiniz de aynı duygular içerisindesiniz. Denizli Tekden Hastanesi’nde hep birlikte yol aldık ve çok güzel işler başardık. Hastaların gönlüne girmek, onlara yardım edebilmek ve Denizli’nin kalbinde olmak bizim için gurur verici. Büyük fedakarlıkla doktorluk mesleğini yapan başta kendi doktorlarımız olmak üzere tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının gününü kutlarım. Hepinize teker teker teşekkür ederim. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz” dedi.



Uzm. Dr. Bülent Ünlü de, “Değerli arkadaşlarım öncelikle hepinizin tıp bayramını kutlarım. Hekimlik mesleği hepimizi bir formata sokuyor. Nezaketle dinlemek, akıllıca konuşmak, dikkatlice düşünmek, tarafsızca değerlendirmek belki farkında olmadan kendi hayatımıza uyguladığımız bir yaşam biçimi haline geliyor. Tüm bu duygular hekimlik mesleğinin bize kattığı bir değer. İlk başlarda çok ağladık belki ama gün geçtikçe mesleğimize alıştık. Alışamadığımız tek bir şey var o da mesleğimizin değersizleştirilmesidir. Böyle bir mesleğin içerisine olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ve sizlerin nezdinde tüm doktorların tıp bayramını kutlarım” şeklinde konuştu.



Genel Müdür Kemal Akcan ise, “ Tüm hastalara ailenizden biri gibi davranarak büyük bir özveri içinde çalışıyorsunuz. Bundan sonra da aynı duygularla doktorluk mesleğini yapacağınızdan eminim. Gösterdiğiniz bu çaba için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tekden ailesi olarak tüm hekimlerin tıp bayramını içtenlikle kutlarım” dedi.



Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık da, "Bu kutsal mesleği büyük bir özveri ile sürdüren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan başta kendi hekimlerimiz olmak üzere tüm doktorların ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” şeklinde konuştu.

