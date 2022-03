Denizlispor üst sıralar için kenetlendi Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Son 4 maçta 3 galibiyet alan A. Denizlispor, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam etti. Kocaelispor ile oynanacak maç için sahada hazırlık çalışmalarını hızlandıran Yeşilsiyahlılar, hedefleri için kenetlendi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam etti. Yeşilsiyahlı ekibin antrenmanı, ısınma çalışmasıyla başlayıp taktik çalışmayla sona erdi. Ligde 30 puanla 16. sırada yer alan Denizlispor, bir sonraki maçında Kocaelispor ile karşılaşacak. Karşılaşmada galibiyetle ayrılmak isteyen Yeşil Siyahlılar sahada hazırlık çalışmalarına hız verdi. Takımlarının en şekilde üst sıralara taşımak isteyen Yeşilsiyahlı oyuncular ise hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade etti.



"Bizim için önemli bir eşiği geçtik"

Kocaelispor’la oynanacak maç için çok iyi hazırlandıklarına dikkat çeken A. Denizlispor oyuncusu Asım Hamzaçebi, “Her maç olduğu gibi bu maça da tabii ki iyi hazırlanıyoruz. Bizim için önemli bir eşiği geçtik. Balıkesir maçıyla beraber zor olacağını biliyorduk ama sonuçta galip gelen taraf olmayı bildik. İnşallah Kocaeli maçında da galip geleceğiz ve zaten hocalarımızda gelip gerekli analizi yapıyor. Ona göre idman yapıyoruz. İnşallah galip gelen taraf olmak istiyoruz. Puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Denizlispor'un her zaman hedefi galibiyettir. İnşallah bir an evvel yukarıya doğru çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.



"Zor bir sakatlık geçirdim"

Takımlarının iyi bir seviyeye geldiğini ve takım olarak güzel bir çıkış yakaladıklarını anlatan Bünyamin Balat da, “Biz iyi çalışıyoruz. Bence takım olarak iyi bir seviyeye geldik. Şimdi önümüzdeki maçları da aldık. Yani iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettireceğiz. Kocaeli maçında da sahada gereken mücadeleyi verip inşallah bu üç puan alıp döneceğiz” diye konuştu.



"Çok önemli bir eşiğe geldik"

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalarda uzun süre uzak kalan diğer bir oyuncu Okan derici ise, “Zor bir sakatlık geçirdim. Ameliyatımdan sonra doktorlar haziran diyordu. Benim için Allah’a şükür 3 ay erkenden başladı. Çalışmalar ile 2 ay falan takımdan uzak kalmak zorunda kaldım. Geldikten sonra takımda inanılmaz güzel bir hava yakaladım. Mesut hocamız da çok ekstra tecrübeli bir hoca olunca takımımız inanılmaz bir ivme yakaladı. Zaten sahada her şey belli oluyor. Mücadelemiz, isteğimiz ve arzumuz olsun. Belli bir şeyler değişti. Tabii ki çok önemli bir eşiğe geldik. Galibiyet serisi başlatıp, bir an önce altlardan uzaklaşıp Denizlispor'un hak ettiği yerler en azından birazda yukarı tarafına tırmanıp önümüzdeki sezon için en iyi ihtimalle başlayacağız. Burada böyle büyük bir kulübü hak ettiği yere taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

