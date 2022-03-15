Pamukkale Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerine bir yenisini daha ekledi. Kavakbaşı mahallesinde Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı sağlanacak olan Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu’nda çalışmalar başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Hayalini kurduğumuz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Pamukkale’de halkının talep ve isteklerine göre en uygun projeleri birer birer sonuçlandıran Pamukkale Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nun açılışı için gün sayan Pamukkale Belediyesi, Kavakbaşı Mahallesi’nde atıl halde bulunan eski köy okulunu yepyeni bir görünüme kavuşturarak, Doğa ve Fen Okulu olarak eğitime kazandıracak. Geçtiğimiz ay protokolü imzalanan Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu’nda çalışmalar başladı. Ekipler, ilk adım olarak proje alanının çevresini panel çitle kapatmaya başladı. Çalışma kapsamında alanda macera parkuru, gözetleme kuleleri, ateş yakma alanları, kazı alanları, denge parkurları, duyu yolu parkurları, çamur ve kil alanları ve tarım alanları yapılacak. Hayvan barınaklarında kümes hayvanları, kedi, köpek gibi diğer hayvanlar da bulunacak.



Çalışmalar başladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kavakbaşı Mahallesi’nde 4 bin 500 m2’lik alan içerisindeki eski köy okulunu, Doğa ve Fen Okulu’na dönüştürüleceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Şubat ayı içinde protokolünü imzaladığımız Kavakbaşı’ndaki Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu projesinde çalışmalarımıza başladık. Yemyeşil doğa harikası bir yer olan Kavakbaşı’ndaki bu özel proje çocuklarımız için çok önemli. Çünkü bu proje tamamlandığında apartmanların içerisinde hayatlarını sürdürmek zorunda olan çocuklarımız, temel olarak tarımsal faaliyetlerin nasıl yapılabileceğini öğrenecekler. Amacımız ilçemizde kalıcı eserler bırakmak. Bu projemiz ile bir hayalimizi daha gerçekleştirmiş olacağız. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlama gayreti içinde olduğumuz Pamukkale Belediyesi Kavakbaşı Doğa ve Fen Okulu’muz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.