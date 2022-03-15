Başkan Erdoğan, üye ziyaretlerini kesintisiz sürdürüyor

Pandemi sürecinde dahi tedbirlere riayet ederek üyeleriyle istişareye ara vermeyen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek sektörlerdeki son durumu, üyelerinin beklentileri ile önerilerini dinlemeyi sürdürüyor.



DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bu kez de sigorta acenteliği, mali müşavirlik ve gayrimenkul müşavirliği faaliyetlerinde bulunan DTO 18’inci Meslek Komitesi’nin üyelerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ve DTO Meclisi’nin Katip Üyesi Adnan Çelik ile, Yürekli Sigorta Aracılık Hizmetleri şirketinin sahibi Denizli Ticaret Odası’nın 18'inci Meslek Komitesi Üyesi genç girişimci Kadir Özyürek'i, ziyaret etti. Özyürek’e, iş yerinde DTO'daki faaliyetleri ile projelerini anlattı. Meslekleri, işleri ve sektörleriyle ilgili talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Özyürek, son dönemdeki çalışmalarıyla DTO’yu daha görünür ve etkili hale dönüştürdüğünü söylediği Başkan Erdoğan ile ekibine teşekkür etti. Başkan Erdoğan da bu duruma el birliğiyle hareket ederek meclisinden meslek komitelerine yüksek istişare kurulundan komisyonlara kadar tüm seçilmiş oda organlarındaki üyelerinin gayretleriyle ulaştıklarını anlattı.



Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, Cemal Sigorta Aracılık Hizmetleri şirketinin sahibi DTO 18'inci Meslek Komitesi’nin Başkanı Cemal Başeren'i de ofisinde ziyaret etti. Odaları ve sektörleriyle ilgili fikirlerini dinledi. Başeren komite toplantıları ile oda faaliyetlerinde sık sık biraraya geldikleri Başkan Erdoğan ile meslektaşlarını bu kez iş yerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, teşekkür etti. Başkan Erdoğan da bu tür ziyaretler sayesinde daha kapsamlı bir istişare imkânı bulduklarını ve faaliyetlerinde buralardan edindikleri izlenimler ile aldıkları notların kendilerine rehber olduğunu belirtti; üstün gayretlerinden ve düzenli çalışmalarından dolayı DTO 18'inci Meslek Komitesi üyelerini komite başkanlarının nezdinde kutladığını kaydetti.



Başkan Erdoğan, Bermant Sigorta Aracılık Hizmetleri şirketinin sahibi DTO 18'inci Meslek Komitesi’nin Üyesi Cevat Fahri Bermant ile de bir araya geldi. Bermant'ı, ofisinde ziyaret ederek, Denizli Ticaret Odası’ndaki faaliyetleri ile projelerinin ayrıntıları ile önümüzdeki günlere dair düşüncelerini paylaştı. Sektörlerindeki son durumu ele aldıkları görüşmede, odalarıyla ilgili konuları da istişare etti.



“Sigorta acenteleri, iş alemimizin güvencesidir”

Başkan Erdoğan, ziyaret programını Mustafa Tağcı Aracılık Hizmetleri şirketinin sahibi DTO Meclis Üyesi Mustafa Tağcı ile ofisinde bir araya gelerek tamamladı. Denizli Ticaret Odası’ndaki faaliyetleri ve projeleri ile sektörlerine yönelik çalışmalarını anlattı; sektörlerindeki son durumu, üyelerinin meslek gruplarıyla ilgili beklenti, istek ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.



“Üyelerimizi dinlemeye devam edeceğiz”

Başkan Erdoğan, bir dizi ziyaretin ardından önümüzdeki günlerde de üyelerini dinlemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Erdoğan, “Sigorta acentelerimiz, iş aleminde çok önemli bir sorumluluğu üstleniyor. Ekonomimizin teminatı, güvencesidirler. Pandemi dönemi de dahil, bu görevlerini bihakkın yapıyor. Onlara, bu yolda kolaylıklar diliyorum. Sektörlerimizle istişaremizi kesintisiz sürdürüyoruz; sürdüreceğiz. Üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret etmeye devam edeceğiz. Bu ziyaretlerde öncelikle onları dinliyor ve notlar alıyoruz. Bu notlar bizlere faaliyetlerimize yön vermede rehber oluyor. Ayrıca, üyelerimizle Denizli Ticaret Odamızdaki faaliyetlerimiz ile projelerimizin ayrıntılarını da paylaşıyoruz. İstiyoruz ki onları da bu heyecanın ve gayretin içine bir şekilde dahil edelim ve el birliğiyle odamızı, sektörlerimizi ve üyelerimizi daha da kalkındıralım; layık oldukları mertebeye, çok daha iyi yerlere taşıyalım” diye konuştu.

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