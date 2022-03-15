Özel Egekent Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı’na özel tüm çalışanlarına özel bir yemek ve ödül töreni düzenledi. Anlamlı geceye, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve önceki dönem Çivril Belediye Başkanı ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Gürcan Güven de katıldı. Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstek, Denizli’ye en iyi sağlık hizmetini vermek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Özel Egekent Hastanesi, her sene olduğunu gibi bu senede 14 Mart Tıp Bayramı’nda çalışanlarını unutmadı. Nisch Restoran’da düzenlediği özel bir geceyle tüm sağlık personelinin gününü kutladı.

Özel geceye idari kadro, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının yanı sıra Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki , Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve önceki dönem Çivril Belediye Başkanı ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Gürcan Güven de katıldı.



Yemek öncesi düzenlenen ödül töreninde, yıllarını sağlığa adamış doktorlara plaket verildi. Dahiliye Uzmanı Doktor Selahattin Hersekli, Nöroloji Uzmanı Doktor Ömür Atacan Atasoy ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Nurşen Avkan ödüllerini, Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstek, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’dan aldı.



Üstek “Amacımız denizli’ye en iyi sağlık hizmetini vermek”

Özel Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Üstek ödül töreni sonrası yaptığı konuşmada, sektörde 21. Egekent Hastanesi olarak ise 2. yıllarını kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Üstek “Sizlerinde bildiği gibi bu pandemi gölgesinde 2. yılımız. Tüm olumsuz sürece rağmen hastanemizde fiziki koşulları son teknoloji ile donattık ve akademik olarak gelişim sağladık. İnanıyoruzki kurumlar ancak kendilerini sürekli yenileyerek ve yeni hedefler koyarak başarıya ulaşabilirler. Bu konuda istikrarlı gelişimlerde bulunarak tüm Denizli halkına hizmet sürdüreceğiz. Amacımız Denizlimizde değerli hekimlerimiz ve çalışanlarımızla beraber en iyi sağlık hizmetini vermek bu kapsamda, çalışan güvenini en önde tutarak sağlıkta kalite programını en iyi şekilde uygulayıp Denizli’de öncü bir sağlık hizmeti sunmayı kendimize görev edindik.Tüm sağlık personelimize ve bizi tercih eden tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.



Örki “Ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz”

Pamukkale Belediye Başkanı yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarına çok büyük saygı duyduğunu belirtirken “Çok zor dönemler yaşadık. Pandemi etkileri altında biz evlerimizde kendimizi korumaya alırken, siz canınızı tehlikeye atıp bizi kurtarmak için çabaladınız. Büyük fedakarlıklar yaptınız ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Görevi başında şehit olan tüm sağlık çalışanlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Gününüz kutlu olsun iyi ki varsınız” dedi.

Doğan: “sağlık çalışanları bu ülkenin aydınlık yüzüdür”

Merkezefendi Belediye Başkanı şeniz Doğan hayattaysak sizlerin sayesinde size minnet borçluyuz dedi. Doğan “Pandemi koşulları gösterdiki, doktorlarımıza çok ihtiyacımız var. Pandemi döneminde özverili çalışmanızı bir kez daha gördük. İyi ki varsınız, bugün hayattaysak sizin sayenizde. Biz her zaman yanınızdayız, destekçiniziz. Sağlık çalışanları bu ülkenin aydınlık yüzüdür. 14 Mart Tıp Bayramı’nız kutlu olsun” diye konuştu.

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