Başkan Arslan Çameli MYO öğrencileriyle buluştu

Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin istek ve taleplerini dinlemek için ziyarette bulundu.



Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, belediye başkanı Cengiz Arslan, Çameli Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Recep Çakır’dan Meslek Yüksekokul heyeti çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Meslek Yüksekokul Yönetimi ve öğrencileri ile gerçekleşen toplantıda Başkan Arslan, “Çameli hepimizin evi, genç kardeşlerimiz kendilerini yalnız hissetmesinler, her türlü sorunlarında bize kolayca ulaşabilsinler. Öğrencilerimizin daima yanındayız” dedi.

Başkan Arslan, Çameli’nin kuruluşuna kadar gelen süreç ile ilgili ilçenin geçmişi hakkında gençler ile sohbet etti. Öğrenciler ise Başkana istek ve taleplerini ileterek fikirlerini paylaştı. Başkan, öğrencilerin sorularını cevaplandırarak her talebin not edildiğini belirtti. Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Recep Çakır, Kaymakam Yenigün ve Başkan Arslan’ın ziyareti için öğrencileri ve Meslek yüksekokulu adına teşekkür etti.

