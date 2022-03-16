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Bir Grup İnsan Platformu’nun dördüncü büyük sergisi Merkezefendi’de ‘Ben Değil Biziz’ isimli sergi ilk kez Denizli’de olacak Denizli’de 130 sanatçının eseri sergilenecek

İHA

Bir Grup İnsan Platformu’nun dördüncü büyük sergisi Merkezefendi’de ‘Ben Değil Biziz’ isimli sergi ilk kez Denizli’de olacak Denizli’de 130 sanatçının eseri sergilenecek

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ‘Bir Grup İnsan’ Platformu'nun ‘Ben Değil Biziz’ isimli sergisi İstanbul ve Ankara'nın ardından ilk kez Denizli'de gerçekleştirilecek. Denizlili ünlü ressam İbrahim Çallı ve ‘Bir Grup İnsan’ Platformu’nun kurucusu ressam Celalettin Tandoğdu anısına düzenlenecek olan sergide 44'ü Denizlili, toplam 130 sanatçının eserleri yer alacak. Sergi 19 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde açılacak ve 5 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi’yi kültürün ve sanatın merkezi haline dönüştürme amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde bugüne kadar birçok tiyatro oyunu, sahne gösterisi, sergi, konser, festival düzenledik. Hemşehrilerimizin her zaman göstermiş olduğu yoğun ilgiden memnuniyet duyduk. Bir Grup İnsan’ Platformu'nun ‘Ben Değil Biziz’ isimli sergisi Merkezefendimizde sergilenecek. Denizlili ünlü ressamımız İbrahim Çallı ve Celalettin Tandoğdu anısına düzenlenecek olan sergiye tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Merkezefendi’de sanat var” diye konuştu.

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