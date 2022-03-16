Denizli’ye soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

Denizli’de 17 ile 21 Mart 2022 tarihleri arasında Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 4 ila 8 derece daha düşmesi beklenmesi nedeniyle uyardı.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerine göre yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bölgemizde yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde 17 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Perşembe gününden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerinden yer yer kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı Denizli’de 17 ile 21 Mart 2022 tarihleri arasında beklenen hava durumu yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Devam eden günlerde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.

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