Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

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Denizli’nin Honaz ilçesinde uçurumda mahsur kalan 4 keçi, halat yardımıyla aşağıya sarkan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Honaz ilçesi Akbaş Mahallesinde meydana gelen olayda; dağda hayvanlarını otlatan 2 kişi keçilerinin uçuruma doğru gittiğini fark edince peşlerine düştü. Uçurumda mahsur kalan 4 keçiyi kurtaramayan sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla uçurumdan aşağıya sarktı. Kısa süre sonra ekipler keçileri kurtararak sahiplerine teslim etti. Küçükbaş hayvanlarının kurtarıldığı için teşekkür eden sahipleri, ekiplerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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