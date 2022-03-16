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İlk defa 81 ilde aynı anda farklı oyunlar sergilenecek Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tiyatrocularla bir araya geldi

İHA

İlk defa 81 ilde aynı anda farklı oyunlar sergilenecek Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tiyatrocularla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatrocularla bir araya geldi. 2627 Mart’ta 81 ilde devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar birlikte performans gerçekleştirecek. Denizli’de ise bir tiyatro gerçekleştirilecek olup tiyatroseverler farklı oyunlar izleme fırsatı bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da tiyatrocularla toplantı gerçekleştirdi. Ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için özel bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve oyuncu Mert Fırat, Volkan Severcan, Ahmet Yenilmez ve Süha Uygur da katıldı.

"Covid19 pandemisinde 60 yaş üstü oyuncularımıza çok nadiren izin veriyoruz”
Açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü için özel bir çalışma yaptık. Türkiye’nin 81 vilayetinde hem devlet tiyatroları, hem de özel tiyatrolarla dolu dolu iki gün geçirmeye karar verdik. Özel tiyatrolarını sergilemek isteyenler bize başvuru yaptı ve toplam 385 başvuru oldu bunların içerisinden 86 tanesini seçtik. 17 tanesi çocuk tiyatrosu, 69 tanesi normal tiyatro jürimiz tarafından seçildi. 2627 Mart’ta devlet tiyatroları ile birlikte performans gerçekleştirecekler. Bu 2 gün içerisinde devlet tiyatrocuları ile birlikte toplam 198 performans gerçekleştirilecek. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’de 28 Mayıs’ta başlıyor. Başkent Kültür Yolu ile beraber iki festival aynı anda yapılacak. Bu festivallerde tiyatroların geniş şekilde yer almasını istiyoruz. Özel tiyatrolarımızın salonlarına enerji desteği vereceğiz. Covid19 pandemisinde ağırlıkta olarak can kaybı 65 yaş üzerinde olduğu için tiyatro yapısı gereği maskesiz ve sosyal mesafeye uygun olmadığı için bu karar alındı. Bu geçici bir uygulama vaka sayıları da aşağı doğru iniyor. 1 Mayıs’a kadar herhalde bu uygulamaya son verilecek diye düşünüyorum. Zaten bizde kadrolu olan 60 yaş üstü oyuncularımıza da çok nadiren izin veriyoruz. Ama 1 Mayıs’a kadar bu uygulama devam edecek, vaka sayılarının aşağı düşmesiyle tekrar eski uygulamaya dönülecek” diye konuştu.

Denizli’de gerçekleştirilecek olan tiyatroda 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde farklı oyunlar sergilenirken diğer illerde ise başka oyun ve tiyatrolar sergilenirken bu sayede 81 ilde farklı gösteriler seyircilerle buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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