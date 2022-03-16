Denizlili sanayici ve iş adamlarından demiryolu ile limanlara doğrudan bağlantı talebi

Denizli’de sanayici ve iş adamları, ihracat ürünlerini pahalı yöntem olan karayolu taşımacılığının neden olduğu yükten kurtulmak için demiryolu ve limanlara doğrudan bağlantı talep etti.



Denizli’deki sanayici, ihracatçı ve iş adamları, ihracat ürünlerini karayolu taşımacılığına göre daha uygun olan demiryolu ile limanlara ulaştırabilmek için doğrudan bağlantı kurulmasını talep etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilen ortak talep mektubunda; "Bizler Denizlili sanayiciler, ihracatçılar, tacirler ve esnaflar olarak önemli bir üretici ve ihracatçı şehrin temsilcileriyiz. Türkiye’nin ilk büyük 3 şehrini çıkarırsanız ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan ilk 3 Anadolu şehrinden biriyiz. Sadece Denizli olarak yıllık 6 milyar dolar ihracat ve 2 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam 8 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz.

Bize benzer hacimde üretim ve ihracat yapan modern şehirlerdeki üreticiler hammadde ve ürünlerini ya nehirden veya denizden gemilerle ya da demiryolları ile taşınmaktadırlar. Ancak ne yazık ki biz Denizlili iş insanları uzun süredir bu konuda taleplerde bulunup, dosyalar versek de gerek hammaddelerimizi gerekse ihracat ürünlerimizi en ilkel ve en pahalı yöntem olan karayolları ile taşımaktayız. Bu Denizli için büyük bir kayıp gibi görünüyorsa da ihracatçı bir kent olması nedeniyle ülkemizin bir kaybıdır. Bilindiği gibi artık dünya ticaretinde rekabet had safhada. Bizler 1 dolarla iş kazanıyor, 1 dolarla iş kaybediyoruz. Bu rekabetçi piyasada, bu taşıma maliyetleri ile tutunmamız imkansız.

Yıllardır öncellikli talep olarak ilettiğimiz demiryolları ile Aliağa ve Çandarlı limanlarının bir an önce planlamaya alınması isteğimizi yineliyoruz. Bu projeler Denizli olarak bizim değil, tüm Ege’nin geleceğidir. Bizi yalnız bırakmayın. Sizlerden bu haklı talebimizle ilgili bir yanıt, bir planlama, daha da doğrusu gelecek için Denizli’ye ve Ege’ye bir umut beklentimiz bulunmaktadır. İş dünyası olarak acilen demiryolumuza ve limanlarımıza doğrudan bağlantımıza kavuşmak isteğimizi saygılarımızla sunar, konuyu bilgilerinize arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

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