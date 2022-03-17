Denizlispor'da Mesut Bakkal rotayı çizdi



DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta sonunu bay takım olarak geçirip, ardından milli ara nedeniyle 3 Nisan'a kadar maç yapmayacak Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, kümede kalabilmek için 40 puan toplamak zorunda olduklarını söyledi. Özellikle iç sahada oynayacakları tüm maçları kazanmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Önümüzde 9 maç var, bunların 5'i iç sahada. Bunların hepsine talibiz. Ama bu arada desteğe de çok ihtiyacımız var. Bizleri asla yalnız bırakmasınlar. Çünkü burada Tuzla ve Menemen'le oynayacağımız iki tane final maçlarımız var. Şimdi iyi bir hava oluştu. Camia ve şehir olarak taraftar zaten yavaş yavaş kendi üzerine düşeni yapmaya başladı. Her maçımız final. Eğer 40 puana ulaşırsak hedefimizi tutturuz" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-03-17 11:44:32



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