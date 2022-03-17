Protez bacağıyla hayata tutunan gence medikal firmasından haciz Trafik kazasında sağ bacağını kaybeden gencin protez bacağına haciz geldi

Denizli’de geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden 22 yaşındaki Celal Mert Abacı, takılan protez bacak ve futbolla hayata tutundu. Sigortadan gelecek parasını alamayınca medikal firmasıyla davalık olan Abacı'nın protez bacağı için önce icra takibi başlatıldı, ardından ise firma haciz gönderdi.

Kaza, 2018 yılında Honaz ilçesi Sapaca Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınıyla birlikte Kaklık Mahallesi’ne yolculuk yapan 22 yaşındaki Celal Mert Abacı, başka bir aracın çarpması neticesinde ağır yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Abacı’yı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Abacı, uzun süre tedavi gördüğü hastanede sağ bacağını diz üstünden kaybetti.



Trafik kazasında bacağını kaybetti, hayata futbolla tutundu

Bir bacağını kaybettiğinde 18 yaşında olan Celal Mert Abacı, hayata tutunmak için uzun bir süre çaba gösterdi. O dönemde takılan diz üstü protez sayesinde ayağa kalktı. Yeni bir hayata başlayan ve zorluklar içerisinde tutunmaya çalışan Abacı, kazaya neden olan karşı taraftan şikayetçi olarak mahkemeye başvurdu. Mahkeme iki defa Abacı’yı haksız bulurken, son başvurduğu 3’üncü itirazında davayı kazandı. Mahkemeyi kazanan 22 yaşındaki Abacı, eski tip protezini gittiği medikal firmasının önerisiyle modern bir protez bacakla değiştirdi. Orada tanıştığı bir kişi sayesinde hayata tutunmaya çalışan Abacı, Ampute Futbol Takımı'nda da forma giymeye başladı.



“Medikal firma tarafından icra takibi başlatıldı”

Mahkemeyi kazanan ve hayata futbolla tutunan Abacı, sigortadan beklediği parayı alamadı. Sigorta tarafından ‘evrakların işlemde’ gerekçesiyle ertelenerek ödeme yapılmayan Abacı’ya medikal firması tarafından haciz gönderildi.

22 yaşındaki Celal Mert Abacı, “Trafik kazası geçirdim 2018 yılında, diz üstü olarak kestiler. Ardından medikalden protez gittik aldık. Protezi aldıktan sonra bir yıllık anlaşma yapmıştık ödemesiyle ilgili olarak. Bunu biz ödeyemedik ve mahkemeye başvurmuştum. Davada ben haklı olduğum halde ilk onları haklı göstermişti. Ondan sonra benim mağduriyetim anlaşılınca davayı tekrar çevirdik ve haklı oldum mahkeme bitti. Şu anda sigorta şirketi tarafından paramı alamıyorum. Bu yüzden de medikale borcumu ödeyemiyorum. Ödeyemediğimiz için de medikal tarafından icra takibi başlattılar. Ampute futbol oynamaya daha yeni başladım. Önceden futbol oynuyordum. Ayağımı kaybettikten sonra medikalde bir abinin tavsiyesiyle başladım. Şu anda 1 yıldır oynuyorum” dedi.

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