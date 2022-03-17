13 ülkeden uzmanlar caretta carettalar için toplandı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta carettaların Akdeniz'de korunması için iş birliği yürüten uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ağırlıyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu 13 ülkeden uzmanların katıldığı toplantıda, deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalar ve projeler anlatılıyor.

Uluslararası MAVA Vakfı'nın desteklediği proje kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Fas, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Kuzey Kıbrıs, Libya, Lübnan, Mısır, Tunus ve Yunanistan'dan gelen uzmanlar, Pamukkale Üniversitesi'nin kuruluşu olan DEKAMER'in ev sahipliğinde Pamukkale'deki otelde bir araya geldi. Toplantıda, uzmanlar, caretta carettalar konusunda ülkelerinde yaptıkları çalışmaların sonuçlarını ve gelecekte yapılması gereken projeler konuşulacak.

DENİZ KAPLUMBAĞALARI KORUNACAK

DEKAMER Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, toplantıyla ilgili açıklamasında, Akdeniz deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla, 4 yıldır MAVA Vakfı tarafından desteklenen proje kapsamında, Akdeniz'in birçok ülkesinden araştırmacının ve gönüllünün katkısıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Kaska, "Yapılan çalışmalarla deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki farklı alanlar arasındaki bağlantıları, genetik çeşitliliği, göç yolları, tehditler ve şimdiye kadar bir gizem olarak kalan denizdeki yaşam alanlarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Uzmanlar toplantıda gelecekte hangi iş birliklerinin ön plana çıkarılması gerektiği ve hangi bilimsel araştırmaların yapılması gerektiği de detaylı şekilde tartışacak" diye konuştu. Toplantının 19 Mart'a kadar süreceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-03-17 15:38:34



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