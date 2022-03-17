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Öğretmen Okullarının Kuruluşunun paneli düzenlendi Öğretmen okullarının tarihi ve öğretmenlik mesleği konuşuldu

İHA

Öğretmen Okullarının Kuruluşunun paneli düzenlendi Öğretmen okullarının tarihi ve öğretmenlik mesleği konuşuldu

PAÜ Eğitim Fakültesi, “Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 174. Yılı” isimli bir panel düzenledi. Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin konuşmacı olduğu panele katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrencilik yıllarında öğretmenlerinin fedakarlığının kendisine örnek olduğunu ve kendi asistanlarına daha iyi nasıl ameliyat yapılabileceğini göstermek için yoğun gayret gösterdiğini ifade etti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi, öğretmen okullarının kuruluşunun 174. Yıl dönümü münasebetiyle bir panel düzenledi. Engin Aksel Konferans Salonu’nda düzenlenen panelin oturum başkanlığını Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Öztürk üstlenirken, Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri; Prof. Dr. Turan Paker, Prof. Dr. Tahir Kodal ve Arş. Gör. Dr. Tülay Aygören konuşmacı olarak yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Oturum Başkanı Prof. Dr. Nurettin Öztürk, panelde ilk konuşmacı oldu ve öğretmen okullarının tarihsel sürecine değindi.

Rektör Kutluhan: “Öğretmenlerimizden fedakar olmalarını istiyorum”
Panelde, öğretmenlerin fedakar olmasının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrencilik yıllarında ilkokul öğretmeninin kendilerini sınavlara hazırlamak için büyük fedakârlık gösterdiğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan: “İlkokul öğretmenim Ömer Sarıkamış, kendisine buradan sağlıklı bir ömür diliyorum. Bizi, sınavlara hazırlamak için Cumartesi ve Pazar günleri çağırırdı. Biz de aynı şekilde, ben bu fedakarlığı gördüğüm için kendim de asistanlarıma daha iyi ameliyat nasıl yapılır onlara göstermek için çaba harcıyorum. Fedakarlığa karşı fedakarlık. Öğretmenlerimizden fedakâr olmalarını istiyorum. Böylece öğrenci de ileride bu fedakârlığı örnek alır. Ben evlatlarımıza güveniyorum. İyi birer öğretmen olacaklarına inanıyorum.” diye konuştu.

Panel, konuşmacılara günün anısına teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

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