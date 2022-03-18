Tutuklu ve hükümlülere Çanakkale kahramanları anlatıldı

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde, 18 Mart Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümü dolayısıyla Konferans etkinliği düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durmuş Akalın tarafından tutuklu ve hükümlülere Çanakkale’de cephelerde yaşanan kahramanlıklar anlatıldı.



Denizli’de 18 Mart Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümü nedeniyle D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere yönelik konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durmuş Akalın katıldı. Çanakkale’de cephelerde yaşanan kahramanlıkların anlatıldığı konferansa Kurum Müdürü V. Mustafa Yeşiltaş, Kurum 2. Müdürü Halil Selçuk Alan, İdare Memurları Ahmet Pekesen ve Aylin Gökçe Karakelle, öğretmenler Halime Başaran ve Bahar Duman, Psikolog Mehmet Ali Yıldırım, İnfaz ve Koruma Baş memuru Musa Akbıyık ile kurum personeli ve hükümlüler katıldı. Kurum Öğretmeni Halime Başaran’ın sunumunu gerçekleştirdiği program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.



Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durmuş Akalın, Çanakkale’nin her karış toprağının kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Akalın, “Dünya tarihini değiştiren bir savunmaya sahne olan Çanakkale Zaferi'nin milli mücadeleye büyük katkısı oldu. Yaklaşık 500 bin insanın hayatını kaybettiği Çanakkale Zaferi kahramanlık destanlarıyla doludur. Çanakkale Savaşı başta Türkler olmak üzere birçok milletin tarihini yeniden yazmasını sağladı. Çanakkale kahramanlarımızın ruhları şad olsun. 107 yıl önce ecdadımızın, kanlarıyla, canlarıyla “Çanakkale nin Geçilmez” olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. İmkânsızlıklar içerisindeki mücadelenin dünyada başka bir örneğine rastlayamazsınız. Onlar geri dönmeyi hiç düşünmediler. Kanları, canları pahasına siperlerini terk etmediler. Çok kısa bir süre sonra şehit olacaklarını biliyorlardı. Ama savaşmaktan ve mücadele etmekten bir an olsun vazgeçmediler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.



Konuşmanın ardından "Çanakkale Zaferi" belgeselin gösterimi yapıldı. Program sonunda, sunumları için Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durmuş Akalın’a, destekleri için kurum personeline teşekkür edilerek hatıra fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

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