Büyükşehir Ulaşım A.Ş’de eğitim çalışmaları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ kaliteli, güvenli ve güler yüzlü ulaşım için düzenlediği eğitim çalışmaları kapsamında personeline yönelik "Etkili iletişim ve motivasyon eğitimi" verdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ personeline yönelik hizmet içi eğitimleri kapsamında otobüs şoförleri ve diğer görevli personele ''Etkili iletişim ve motivasyon'' eğitimi verildi. Eğitmen Pelin Ekiz tarafından interaktif olarak verilen eğitimde şoförlere etkili iletişimin önemi, etkili iletişim becerileri, empati ve motivasyon teknikleri aktarıldı. Eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçen eğitime katılan şoförlerin aktif olarak yer aldığı program sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.



"Sürdürülebilir bir eğitim stratejisi"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, her zaman kendilerine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür ederek, ''Hizmet kalitemizi daha da arttırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun için personelimize yönelik sürdürülebilir bir eğitim stratejisi doğrultusunda güler yüzlü ulaşım anlayışı ile hareket ediyoruz. Çalışmamıza emek veren, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

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