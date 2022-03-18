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Aşı yapılan 150 keçilerinden 70’i telef olan çoban aile gözyaşlarına boğuldu

İHA

Aşı yapılan 150 keçilerinden 70’i telef olan çoban aile gözyaşlarına boğuldu

Denizli’de geçimini hayvancılıkla sağlayan Özcan ailesinin, aşı yapılan 150 küçükbaş hayvanından çoğunluğu gebe 70 tanesi 25 gün içerisinde telef oldu. Halen hastalık belirtisi taşıyan keçilerini yaşatabilmek için zamana karşı mücadele veren çoban ailenin ölen hayvanlarının başında akıttığı gözyaşları yürekleri dağladı.

23 Şubat 2022 Çarşamba günü Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesinde geçimini çobanlık yaparak sağlayan 2 çocuk babası Doğan Özcan ve eşi Feride Özcan’ın ağılına gelen Pamukkale İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, hayvanlara aşı yapılacağını belirtti. Doğan Özcan, keçilerinin büyük çoğunluğunun gebe olduğunu ifade ederek, aşı yaptırmak istemediğini iletti. Özcan ve eşini aşının her hangi bir yan etkisinin olmadığı yönünde ikna eden görevliler, ahıra girerek yaklaşık 150 keçiye aşı işlemi gerçekleştirdi. Aşılanmanın tamamlanması ardından Özcan ailesi için kötü günler de başlamış oldu.

Her gün keçilerini kaybetmeye başladılar
Görevlilerin gitmesinin ardından 1 gün sonra, Özcan çiftinin bazı keçileri yere yattıktan sonra kalkmadı ve teker teker ölmeye başladı. Duruma anlam veremeyen aile, her geçen gün 2’şer 4’er tane keçilerini kaybetti ve doğan yavrular ise hastalıktan etkilendi. Aradan geçen 25 günde geneli gebe olan 70 keçi telef oldu. Telef olan keçi ve oğlaklar, Mahalle Muhtarı İsmail Ergüneş'in sağladığı destekle kepçe yardımıyla kazılan çukurlara gömüldü. Haftalar geçmesine rağmen halen belirti gösteren küçükbaş hayvanlarını yaşatabilmek için çaba harcayan Özcan ailesi, diğer taraftan ise annesiz kalan oğlaklara parayla süt alarak beslemeye başladı. Durum karşısında çaresiz kalan ve tek geçim kaynağı hayvancılık olan aile, her gün gözyaşı dökerek kalan hayvanlarının kurtarılması için yardım istedi.

“İğneleri vurdular benim hayvanlarım telef oldu”
Her gün ölen hayvanlarını götürüp boş bir araziye gömen Doğan Özcan, ağılda biriken ölü hayvanlarının başında gözyaşı döktü. Tek geçim kaynağı olan hayvanlarını kaybetmenin verdiği acının yanı sıra büyük bir maddi kayıp yaşadığına işaret eden Özcan, “Veterinerler geldi, ‘Biz aşı vuracağız’ dediler. 'Bu hava aşı olmaz, hayvanlar gebe iğne falan vurdurmayacağım' dedim. ‘Bugün iğnenin bitmesi gerekli’ dediler. İçeri girdiler, iğneleri burarken bir tanesi yıkıldı. Hemen yıkılınca bir tane daha iğne vurdu. İğneyi vurunca hayvan tekrar ayağa kalktı. Bunlar gittikten sonra hayvan öldü. 1, 2, 3 derken ölen hayvanlar muhtarı aradım. Muhtarım benim hayvanlar ölüyor, oğlağını doğuruyor emdikten sonra oda ölüyor. Muhtarla karakola gittik, ifademizi aldılar jandarma tarafından. Ben devletten yardım istiyorum, bu iğneyi vuranlarında nede iğneyi ne verdikleri bilinmiyor. Ben anlam veremedim. Ben 25 senelik çobanım ben nereden geldiğini bilirim, iğnenin ne olduğunu bilirim. Ama iğneyi göstermedi bunlar. Arka arkaya iğneleri vurdular. Benim hayvanlarım telef oldu” dedi.

“Benim umudum buydu bunlarda gidince orta yerde kaldım”
Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan ve konuşurken dahi büyük güçlük çeken Feride Özcan da, “Bunlar aşı yaptılar, küpe sayımına geldiler. Aşı yaptıktan sonra hayvanlardan biri sersemledi bayıldı düştü. Su döktü dirildi biraz, onlar gittikten sonra aradan bir gün geçti, hayvan öldü. Ölüm o hayvandan sonra devam etti. Oğlaklara ben başkasından parayla süt alarak içiyorum. Oğlaklar anasız kalınca, emenler oldu, telef olanlarda 510 kadarı öldü. Keçilerden gebe olanlar, doğurdu iğneden sonra hiçbir oğlak alamadık. Kalan oğlaklara da evde süt içiyorum. Bu oğlaklar iyileşecek mi bunu da bilmiyorum onunda garantisi yok. Çalışırsam bileğimin zoruyla geçinen bir insanım. Benim umudum buydu bunlarda gidince orta yerde kaldım. Benim yardıma ihtiyacım var” diye konuştu.

“Bize numunenin çıkmadığını söylediler”
Özcan ailesine yardımcı olmaya çalışan Karataş Mahalle Muhtarı İsmail Ergüneş ise, elinde geldiğince aileye yardımcı olmaya çalıştığını belirtti. Ailenin başka bir geçim kaynağı olmadığına dikkat çeken Ergüneş, şöyle konuştu:
“İlçe tarıma biz bu durumu başvurduk, ilçe tarım buraya geldi numune aldılar. Numunenin 23 gün içerisinde çıkacağını söylediler ama 1520 gün olduğu halde daha hala bize cevap gelmedi. Biz yetkililerden bir yardımcı olmasını istiyoruz. İlçe tarımda buraya gelip bir bakmasını istiyoruz. Ama şuana kadar bir gelen olmadı bizim yanımıza. İlçe tarımın bize vermiş olduğu yanıt numunenin çıkmadığını söylediler. Arkadaş bizzat kendisi gidiyor, kimisi sonucun çıktığını kimisi ise çıkmadığını söylemiş. Burada ortalama 150 bin TL zararı var. 23 Şubat 2022 günü ilçe tarımdan geldiler, yaklaşık 25 gündür olan bir olay 3’er 5’er hayvanlar daha ölmeye devam ediyor. Şuanda 70 tane hayvan telef oldu. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz”

Hayvanlarının ardı ardına ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşayan Özcan ailesi diğer hayvanları kurtarmak için 2 özel veteriner hekim çağırdı. Hasta olan keçilere tedavi uygulayan veteriner hekimler, hayvanların ölüm nedeninin aşı olabileceğini iddia etti. Doğan Özcan, bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek hayvanlarının telef olduğunu söylemesi üzerine, görevliler gelip keçilerin üzerinden örnek aldı. Hayvanların kesin ölüm nedenin ise yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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