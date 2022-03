Bileği bükülmeyen şampiyonlara Rektör Kutluhan’dan tebrik

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, TÜSF tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası’nda, 5 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplamda 9 madalya ile erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, kadınlar kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olan PAÜ’nün Bilek Güreşi Takımı’nı makamında kabul etti. Elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Rektör Kutluhan, desteğinin her zaman süreceğini belirtti.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Edirne'de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 34 üniversiteden 45'i kadın 200 sporcu mücadele etti.



Şampiyonada erkeklerde Pamukkale Üniversitesi birinci, Fırat Üniversitesi ikinci, Bayburt Üniversitesi üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Siirt Üniversitesi birinciliği, Gümüşhane Üniversitesi ikinciliği ve Pamukkale Üniversitesi üçüncülüğü elde etti. Şampiyonadan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bilek Güreşi Takımı sporcuları, müsabakalar sonunda 5 altın ve 4 gümüş madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.



Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ’lü sporcular; 90 kg sol kolda altın madalya kazanan Berkay Akdeniz, 75 kg sağ kolda altın madalya kazanan Hasan Duruman, 70 kg sağ kolda altın madalya kazanan Samet Özdemir, 65 kg sağ kol ve sol kolda altın madalya kazanan Arda Can Güldemir ile 75 kg sol kolda gümüş madalya kazanan Gökay Mugan, 50 kg sağ kol ve sol kolda gümüş madalya kazanan Beyza Demir, 55 kg sol kolda gümüş madalya kazanan Fatma Sena Karagöz, Antrenörleri Öğr. Gör. Mehmet Ürnez ve PAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Hakan Cantürk’ü makamında kabul etti.



Rektör Kutluhan: “Bu başarı, ‘her alanda en iyisi olma’ gayretimizin bir göstergesidir”

PAÜ Bilek Güreşi Takımı sporcularının elde ettiği madalyalar ile hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde ilk üçte yer almasının kendisini gururlandırdığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, şampiyon sporcuları bu başarılarından dolayı tebrik etti. PAÜ’nün farklı branşlarda gerek bireysel gerekse takım sporlarında, yarışmalarda yer alması ve başarılar elde etmesinin, Üniversitenin ‘her alanda en iyisi olma’ gayretinin açık göstergelerinden biri olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kutluhan, kendi branşlarında milli takıma kadar yükselen PAÜ’lü sporcuların ve şampiyon takımların sporcularının elde ettiği başarıların, Pamukkale Üniversitesi ailesinin tüm fertlerini, gururlandırdığını ve çalıştıkları alanlarda başarılı olmaları için motive ettiğini dile getirdi. Üniversite Yönetimi olarak her zaman yanlarında olacaklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, görüşmenin sonunda şampiyon sporculara günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.