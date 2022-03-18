Denizlispor bayrak açıp şehitleri andı

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekipte teknik heyet ve futbolcular, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenman öncesi Türk bayrağı açarak şehitleri andı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-03-18 15:04:40



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