Merkezefendi Belediyesinden öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi Merkezefendi Belediyesi Başkan Doğan: “Atıkların çevreye verdiği zararları anlattık”

Merkezefendi Belediyesinin yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması amacıyla okullarda düzenlediği ilk ve tek olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde eğitim çalışmaları devam ediyor.



Merkezefendi Belediyesinin yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması amacıyla okullarda düzenlediği eğitim çalışmaları, Denizli’de ilk ve tek olan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde devam ediyor. İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 9. sınıf ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu’ndaki 7. sınıf öğrencilerine Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan çevre mühendisleri tarafından 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde çevre eğitimi verildi. Eğitim kapsamında geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda bilgilendirme yapılarak öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlandı.



“Atıkların çevreye verdiği zararları anlattık”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Miras aldığımız ve geleceğe emanetimiz olan çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temiz bir çevre, temiz bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu kapsamda öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiğimiz çevre eğitimleri devam ediyor. Denizli'mizin ilk ve tek 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde minik öğrencilerimize atık pillerin, atık yağların ayrı toplanmasının önemini, bu atıkların çevreye verdiği zararları anlattık. Çevrenin korunmasında çocuklarımızın ve ailelerin üzerine düşen sorumlulukların ne kadar önemli olduğunu ifade ettik. Temiz bir Merkezefendi için geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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