Honaz’da Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü kutlandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.



Honaz ilçesinde anma töreni Belediye Binası önünde gerçekleşti. Tören alanında bulunan Atatürk anıtına Kaymakam Hamit Genç ve Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tarafından çelenklerin sunumuyla başladı. Çelenk sunumu, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Melis Taş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Günün önemine ilişkin Honaz Belediyesi Halk Eğitimi Müdürlüğü konferans Salonu’nda program düzenlendi. Kaklık Osman Evran Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, öğrencilerin oynadığı tiyatro oyunu ve okuduğu şiirlerin ardından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi münasebetiyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerinin hediyelerinin vermesi ile birlikte son buldu. Programın sonrasında protokol üyeleri, İlçe Müftülüğü personeli ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret edilerek dualar okundu. Tören, şehitliği ziyaret edilmesinden sonra Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve protokol üyelerinin Şehit ve gazi aileleri adına düzenlenen yemeğin ardından sona erdi.

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