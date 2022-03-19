Merkezefendi potada Galatasaray deplasmanında

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DENİZLİ, (DHA)ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde Fenerbahçe Beko'ya yenilmekten kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Ligde Denizli temsilcisinin 22 haftada 7 galibiyeti, Galatasaray'ın ise 13 galibiyeti bulunuyor.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-03-19 10:48:17



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