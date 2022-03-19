Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı Yağmadan 30 yıl hapsi ve 25 farklı suç kaydı bulunan suç makinesi yakalandı

Denizli’de hakkında yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 farklı dosyadan suç kaydı olan şüpheli, akrabasının evinde JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.
Denizli’nin Bozkurt ilçesinde aranan şüphelilerin yakalanması için JASAT operasyon başlattı. Hakkında 2009 yılında işlemiş olduğu yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 farklı dosyadan suç kaydı olan Yavuz D.’nin (52), saklandığı yer tespit edildi. Bozkurt İlçe Jandarma ve JASAT timlerince yapılan operasyonda Yavuz D., saklandığı akrabasının evinde kıskıvrak yakalandı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen Yavuz D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.