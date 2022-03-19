Merkezefendi ilk konserini anlamlı günde düzenlendi

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel Merkezefendi Belediyesi Türk Halk Müziği Tek ve Çok Sesli Gençlik Korosu Zühal Feray Şenkibar şefliğinde ilk konserini verdi.



18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde birbirinden değerli ve özel türküler söylendi. Yaklaşık iki saat süren konsere Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Konserin son kısmında salondaki kalabalık dağıtılan Türk bayrakları ile söylenen marş ve türkülere eşlik etti. Konser sonunda Zühal Feray Şenkibar şefliğindeki Merkezefendi Belediyesi Türk Halk Müziği Tek ve Çok Sesli Gençlik Korosu ayakta alkışlandı. Etkinliğe birçok yetkili ve vatandaş katıldı.



“Onlar da bugün çok heyecanlanlılar”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü. Bugün birliğin, beraberliğin, mücadelenin hissedildiği o büyük gün. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Çanakkale Savaşında şunu demiştir, ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ O dönemde genç, yaşlı demeden daha 15, 16 yaşındaki çocuklarımız siperlerde savaşmış ve ‘Çanakkale Geçilmez’ demiştir. İşte bu ruhla, bu heyecanla uzun zamandır toprak kaybeden Osmanlı imparatorluğu tekrardan kendine gelmiş, milli mücadele başlamıştır. Bizler bu gün sizlerle birlikte o ruhu, o heyecanı tekrardan yaşamak istiyoruz. Burada Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir kez daha saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak göreve geldiğimiz tarihten itibaren milli değerlerimize, milli bayramlarımıza sonuna kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sizlerden aldığımız güçle ve enerjiyle de bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Uzan zaman önce bir koro kurduk. Zuhal hocamın eşliğinde koromuz çok çalıştı. Gerçekten büyük emekler verdiler. Onlar da bugün çok heyecanlanlılar. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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