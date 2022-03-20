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Karma sergide 52’si Denizlili 133 kıymetli eser ilk defa görücüye çıktı ‘Ben Değil Biziz’ karma sergisine görkemli açılış

İHA

Karma sergide 52’si Denizlili 133 kıymetli eser ilk defa görücüye çıktı ‘Ben Değil Biziz’ karma sergisine görkemli açılış

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerinde ‘Ben Değil Biziz’ isimli sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide 133 sanatçının eserlerinin yer aldığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “52’si Denizlili 133 kıymetli eser, sizlere sözümüz vardı. Birer birer yerine getiriyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini devam ediyor. Konserden sergiye, tiyatro oyunundan sahne gösterisine kadar birçok etkinlik gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, Bir Grup İnsan Platformu'nun ‘Ben Değil Biziz’ isimli sergisine ev sahipliği yaptı. İstanbul ve Ankara'nın ardından ilk kez Denizli'de gerçekleştirilen sergi Denizlili ünlü ressam İbrahim Çallı ve Bir Grup İnsan Platformu Kurucusu ressam Celalettin Tandoğdu anısına açıldı. Sergide 133 sanatçının eserleri yer alıyor. Sergi, 5 Nisan 2022 Salı gününe kadar Merkezefendi Kültür Merkezi’nde (MKM) devam edecek. ‘Ben Değil Biziz’ isimli sergiye Vali Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan ile Fatih Coşkun ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Kültürün ve sanatın merkezi haline getireceğiz”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bir buçuk yıl önce bu sergimizi açacaktık. Pandemi şartlarından dolayı ertelemiştik. Şu an sergiyi açmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 52’si Denizlili 133 kıymetli eseri hep birlikte gezeceğiz. Uzun zamandır bu sergiyi bekliyorduk. Denizlimizden çok değerli sanatçılarımız var. Sizlere sözümüz vardı. Merkezefendi’yi kültürün ve sanatın merkezi haline getireceğiz. Kültürle sanatla iç içe olacağız, bu salonları ve fuaye alanlarını etkinliklerle dolduracağız demiştik. Birer birer yerine getiriyoruz. Sanatseverlerin bizimle birlikte olması, ilgi göstermesi, sahip çıkması çok önemlidir. Desteğinizle, enerjinizle etkinlikleri yapacağız. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlı olsun” diye konuştu.

“Birçok sanatçıyı bir araya getirip ben değil biz olmayı sağlamış oldu”
Serginin düzenlenmesinde ve Merkezefendi Belediyesi’nin verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Nuran Çağdaş Ören, “Sergi iki değerli insan adına yapılmış, inanılmaz keyifli bir sergi. Bütün değerli sanatçıları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sanatçıları burada görmek bizleri onurlandırdı. Tam da hayal ettiğimiz gibi bir sergi oldu” dedi. Bir diğer teşekkür de Sevinç Aslaner’den geldi. Aslaner, “Bir grup insan sanat platformu 130 ilden gelmiş olan farklı üsluplara sahip birçok sanatçıyı bir araya getirip ben değil biz olmayı sağlamış oldu. Sanatın farklı renklerini, farklı güzelliklerini sizlere sunmuş olduk. Bizlere bu ortamı sağlayan Merkezefendi Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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