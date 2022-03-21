Denizli 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' ödülünün sahibi oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nde Türkiye’nin ilk ve tek cam festivali olan Uluslararası Denizli Cam Bienali ile “Yılın En İyi Tematik Etkinlik Ödülüne” layık görüldü.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’ne katıldı. Ankara’da gerçekleştirilen kongrede Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk ve tek cam festivali olan 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali ile “Yılın En İyi Tematik Etkinlik Ödülüne” layık görüldü. Yerel yönetimlerin kültürel çalışmalarının değerlendirilerek yol haritasının çıkarıldığı etkinliğe AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile beraber 200 dolayında belediye başkanı, idareci ve davetli katıldı.



“Kültür, sanat şehri Denizli”

Kongrenin kapanış gününde yerel yönetimlerde kültürsanat alanında başarılı çalışmalar yapan belediyelere de ödül verildi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk ve tek cam festivali olan 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali ile “Yılın En İyi Tematik Etkinlik Ödülüne” layık görülürken, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ile Hamza Dağ'ın elinden aldı. Başkan Zolan, kadim kent Denizli’ye yakışır kültür ve sanat faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak çok şükür hem şehrimizin değerlerine sahip çıkıyoruz hem de kültür ve sanatla şehrimizi iç içe tutarak o mutluluğu, huzuru hep beraber sağlıyoruz. Kültür, sanat şehri Denizli anlayışı ile yapılan çalışmalarımızın bir nişanesi olarak bu ödülü şehrimiz adına almış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadık" dedi.



Denizli Cam Bienali

İlki 2011’de düzenlenen Uluslararası Denizli Cam Bianeli geçtiğimiz yıl kapılarını altıncı kez açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali’ne İtalya, Amerika, Kanada, Mısır ve İsviçre'den cam sanatçıları katılırken, Türkiye’nin pek çok şehrinden de cam sanatçıları bienalde yer aldı. Bienalde gerçekleştirilen konferans, panel, canlı cam gösterileri ve cam sergileri ile muhteşem bir organizasyona imza atıldı. Bienal kapsamında amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden ve camla tanışmak isteyen binlerce vatandaş dev organizasyona akın etti. Geçen yıl ilk kez düzenlenen cam kıyafet defilesi ise ülke gündemine damga vurmuştu.

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