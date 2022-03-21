Merkezefendi potada tutulmuyor

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

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DENİZLİ, (DHA)- ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçtaki 3'üncü galibiyetini dev rakibi Galatasaray NEF'i deplasmanda 76-63 yenerek alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, iyice rahatladı. Ligdeki ilk yılında özellikle son haftalarda çıkış yakalayan Denizli temsilcisi, 23 maçta 8 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını kopararak, küme düşme korkusunu büyük oranda üzerinden attı. Büyük sevinç yaşayan Merkrezefendi'de antrenör Zafer Aktaş, Galatasaray gibi FIBA Şampiyonlar Ligi temsilcisini deplasmanda yenebilmenin önemli olduğnuu belirterek, "Ligin sonu geliyor. Dikkatli olmamız lazım. Kazanabileceğimiz kadar maç kazanıp ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-03-21 11:53:23



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