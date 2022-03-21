Denizli fan üretiminde de lider olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli fan üretiminde de lider olacak

İHA

Denizli fan üretiminde de lider olacak

Tekstili başta olmak üzere, mermer, kablo ve sanayi tesisleri alanlarında önemli atılımlar gerçekleştiren Denizli, fan imalatı ve turbo kompresör tamir, bakım ve revizyon işlemlerinde de Türkiye’ye öncülük etmeye başladı.

Milyon dolarlarla satılan turbo kompresörlerin tamir, bakım ve revizyonları Denizli’de yapılırken, büyük sanayii tesislerinde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen fanların tamamı da Denizli’de yerli ve milli olarak çok daha uygun fiyata üretilir hale geldi.

Tekstil ve sanayi kenti Denizli, son yıllarda büyük sanayi kuruluşlarında kullanılan fanların üretiminde de ülkede söz sahibi oldu. Tamamı yurt dışından milyonlarca dolar harcanarak ithal edilen dev fanlar, Denizli’de yerli ve milli olarak çok ucuz fiyatlara üretilebiliyor. Üretilen fanlara servis, bakım, onarım ve revizyon desteği de Denizli’de kurulu bulunan firma tarafından veriliyor. Dev fan imalatında Denizli’de tek, olduklarını yerli ve milli parçalar kullanarak ürettikleri fanların yüzde 60'lık bölümünü yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten firma sahibi Ahmet Öbke, farklı bir sektörde tekstil kenti Denizli’de yaptıkları yatırımla dünyaya ürün satar hale geldiklerini söyledi.

"Terzi usulü bir çözümle kendimizi anlatıyoruz"
Fabrikalarda kullanılan dev fanların yanında büyük sanayi makinesi olarak adlandırılan turbo kompresör makinelerinin de tamir, bakım ve revizyon işlemlerini Denizli’de yaparak ülkenin dışa bağımlılığını azalttıklarını anlatan Ahmet Öbke, “Dünyadaki sanayiyi akciğer olarak görecek olursak bizim ürünlerimiz en çok enerji tüketen, rakamsal olaraktan en fazla harcama yapılan kalemi enerji. Kurduğumuz tesisle bazı çalışmaları Türkiye içerisinde yaptık. Bu çalışmalarda yaklaşık yüzde 30 varan, hatta bazen daha da fazla verimlilik elde edebilecek fan dizaynı yapmayı başardık. Terzi usulü bir çözümle kendimizi anlatıyoruz. Türkiye’nin en büyüklerinden tuz imalat yapan firmalardan birisiyle tanıştık. Onlara buna benzer bir adet turbo kompresörleri varmış. 10 ile 15 yıl çalıştırdıktan sonra atıl kalmış, makine çalıştıramıyoruz dediler. Bize ulaşıp siz bunun bakımını tamirini ve revizyonunu yapabilir misiniz. Yani başarabilir misiniz tekrar ayağa kaldıra bilir misiniz dediler. Ben bir gelip bakayım dedim. Vardık erlerinde bunları gördük. Biz de dedik ki biz bunu tamir ettirebiliriz. Bu zor bir şey gözükmüyor. Kendi işletmememize getirdik. Kendi sahamıza gönderdiler. Kendi sahamız gönderdikten sonra biz bunun için teklif hazırladık. Eksiklere bakarak teklif hazırladık, verdik. Bunu kendi imalatçısı olamaz diyen firmaya inat yani bir şekilde biz bunu Türkiye'ye kazandırmış olduk. Çünkü ödemiş olan bir miktar var burada adam sıfırını satmak istiyor. Tanesi 1.2 milyon lira kazanmak istiyor. Onu da tekrardan yenileyip tekrardan düzeltmek istemedi. Bu sebepten biz araya girdik. Şu an ilk defa böyle bir referans oluşturduk ve bunun başka getirecek olan firmalarda var. Şu anda Irak’tan da 2 firma buraya makine gönderecek. 2020 senesinde burada çalışmamız oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan almış olduğumuz bilgilere göre, Türkiye'de imalatı yapılamayan ürünlerin yaklaşık yüzde 120 ile 130 milyon dolar arasında dolar yurt dışında tedarik oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İncilipınargücü ardı ardına yapılan maça tepki gösterdi
YEREL HABERLER İncilipınargücü ardı ardına yapılan maça tepki ...
Merkezefendi potada tutulmuyor
YEREL HABERLER Merkezefendi potada tutulmuyor
Denizlispor'un hesabı şaştı
YEREL HABERLER Denizlispor'un hesabı şaştı
Denizli 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' ödülünün sahibi oldu
YEREL HABERLER Denizli 'Yılın En İyi Tematik Etkinlik' ödülünün ...
İvgin: “Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz”
YEREL HABERLER İvgin: “Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya ...
Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü
DTO Başkanı Erdoğan’dan kadın istihdamı projesinden yararlanmaya daveti En fazla 9 işçi çalıştıran kadın girişimcilere yeni bir fırsat
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan’dan kadın istihdamı projesinden ...
Dokumanın başkenti Buldan gençleri büyüledi Karaman’dan gelen 40 genç Denizli’de “Anadoluyuz Biz” projesiyle ağırlandı
YEREL HABERLER Dokumanın başkenti Buldan gençleri ...
İnsanların ölümüne sebep olan beyin kanamasında en başta travmalar geliyor Beyin kanamasında erken tanı ve teşhis çok önemli Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Bayram Çırak: “Güvenlik önlemleri almak ve travmalarda korunmak çok önemli”
YEREL HABERLER İnsanların ölümüne sebep olan beyin kanamasında en ...
Bir gün içinde hem annesini hem de kayınvalidesini kaybetti
YEREL HABERLER Bir gün içinde hem annesini hem de kayınvalidesini ...
Motokurye ve ağabeyi tartıştıkları taksiciyi yumruklayıp demir sopayla aracını parçaladı
YEREL HABERLER Motokurye ve ağabeyi tartıştıkları taksiciyi ...
Karma sergide 52’si Denizlili 133 kıymetli eser ilk defa görücüye çıktı ‘Ben Değil Biziz’ karma sergisine görkemli açılış
YEREL HABERLER Karma sergide 52’si Denizlili 133 kıymetli eser ilk ...
Vatandaşlara 9 bin adet aşılı ceviz fidanı dağıtıldı Çameli’de ceviz rekolte hedefi 10 bin ton, geliri ise 200 milyon TL
YEREL HABERLER Vatandaşlara 9 bin adet aşılı ceviz fidanı ...
Denizli'de göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizli'de göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi ...
Merkezefendi ilk konserini anlamlı günde düzenlendi
YEREL HABERLER Merkezefendi ilk konserini anlamlı günde düzenlendi
PAÜ'de zaferin 107. yılında etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER PAÜ'de zaferin 107. yılında etkinlik düzenlendi
Merkezefendi’den Ramazan ayına özel olan proje devam ediyor
YEREL HABERLER Merkezefendi’den Ramazan ayına özel olan proje devam ...
Denizli’de tarihi zafer kahramanlık türküleri, ağıtlar ve şiirlerle kutlandı
YEREL HABERLER Denizli’de tarihi zafer kahramanlık türküleri, ...
Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı Yağmadan 30 yıl hapsi ve 25 farklı suç kaydı bulunan suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi saklandığı akraba evinde ...
Merkezefendi potada Galatasaray deplasmanında
YEREL HABERLER Merkezefendi potada Galatasaray deplasmanında
2 samanlık alev alev yandı Denizli'de korkutan samanlık yangını
YEREL HABERLER 2 samanlık alev alev yandı Denizli'de korkutan ...
11 bin hayvanın yaralanacağı projede meralar ıslah ediyor Büyükşehir destekliyor, çiftçiler daha çok kazanıyor
YEREL HABERLER 11 bin hayvanın yaralanacağı projede meralar ıslah ...
Çameli Belediyesi 11 arsayı satışa çıkardı
YEREL HABERLER Çameli Belediyesi 11 arsayı satışa çıkardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.