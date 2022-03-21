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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarayköy 3 puanı 3 golle aldı

İHA

Sarayköy 3 puanı 3 golle aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sarayköyspor, grubundaki bir diğer Denizli ekibi Bağbaşı Zeytinköyspor'u deplasmanda 30'lık skorla mağlup etti.

BAL'da 4. Bölge 3. Grupta mücadele eden Sarayköyspor, 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bağbaşı Zeytinköyspor'a konuk oldu. Akkonak stadında oynanan karşılaşmada Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve çok sayıda Sarayköysporlu taraftarlar da takımına destek verdi.
İlk bölümü çekişmeli anlara sahne olan mücadelede gol perdesini 43.dakikada Aykut Çakay açtı ve takımını bir adım öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.
İkinci yarıya da iyi başlayan Sarayköy temsilcisi 53.dakikada Berk Saraç’ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin son bölümünde hız kesmeyen Sarayköyspor 90+3.dakikada Efe Güleç'in golüyle skorunu 30'a taşıdı. Maç bu skorla sona erdi. Deplasmanda rakibini 3 golle geçen Sarayköyspor, 3 puana uzandı. Kırmızı siyahlı ekip bu galibiyetle puanını 28 yükseltti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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