Bıraktığı not ve cansız bedeni aynı anda bulundu ‘Uzaklarda aramayın’ diye not bırakan gencin cansız bedeni, çoban tarafından aynı dakikalarda ormanlı alanda bulundu

Denizli’de kendisinden 2 gündür haber alınamayan gencin evine giren ekiplerin "Uzaklarda aramayın" yazılı nota ulaştığı dakikalarda, cansız bedeni de tarif ettiği ormanlık alanda çoban tarafından bulundu.



Olay, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesinden ayrı olarak il merkezinde yalnız yaşayan 27 yaşındaki Hüseyin Çevikel'den Cumartesi sabahından bu yana haber alamayan yakınları, tüm çabalarına rağmen evlatlarına bir türlü ulaşamayınca bu sabah saatlerinde kayıp başvurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle bir teksti fabrikasında işçi olarak çalışan Hüseyin Çevikel'in Anafartalar Mahallesindeki evine giren ekipler, yaptıkları aramada "Uzaklarda aramayın, teleferik civarındaki ormanlık alanlara bakın" yazılı bir not buldu.



Cansız bedeni de aynı anda bulundu

Ekiplerin Hüseyin Çevikel'in evinde arama yaptığı dakikalarda, teleferik bölgesinde küçükbaş hayvanlarını otlatan U.K. isimli çoban, gelen cep telefonu sesine doğru yöneldiğinde çam ağacına asılı vaziyette bir erkek cesedi buldu. Çobanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın, Hüseyin Çevikel'in evinde ortaya çıkan not ile örtüşmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Çobanın yer göstermesi üzerine bölgeye ulaşan ekipler, bulunan cesedin 2 gündür haber alınamayan Hüseyin Çevikel'e ait olduğunu belirledi.



Bıraktığı not ve cansı bedeni aynı dakikalarda bulunan Hüseyin Çevikel'in cenazesi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu ağaçtan aşağıya indirildi. Çevikel'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

