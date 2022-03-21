Binlerce kaçak ilaç ve malzeme piyasaya sürülemeden yakalandı

Denizli’de tütün ile eşya kaçakçılığı yapan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ve kaçak 8 bin 553 adet ilaç ele geçirildi.
Denizli’de Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Eşya Kaçakçılığına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 3 şüphelinin yeri tespit edildi. Şüpheliler ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda 4 bin 200 adet kaçak makaron, 3 bin adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 10 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 8 bin 553 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.