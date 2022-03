Merkezefendili özel bireyler, özel günde Laodikya’yı gezdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören down sendromlu özel öğrenciler için Laodikya’ya kültür gezisi düzenlendi. Tarihe farklı bir bakış açısı kazandırmak ve farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen gezide özel bireylere Arkeolog Kürşat Polatçıl, Laodikya’nın tarihi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



Özel öğrenciler rehberler ve Engelsiz Yaşam Akademisi personeli eşliğinde önemli turizm merkezlerinden biri olan Laodikya’yı gezerek keşfetti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Down sendromunun bir hastalık olmadığını, farklılık olduğunu ve farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemli. Bu düşünceyle biz de Merkezefendi Belediyesi olarak Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde farkındalık oluşturmak adına Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki özel öğrencilerimiz için kültür gezisi düzenledik. Öğrencilerimizi çok eski yerleşim yeri olan ve Denizli’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Laodikya’yı gezdirdik. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nü kutluyor, Merkezefendimizi birlikte paylaştığımız ve bizlere artı 1 fark katan tüm down sendromlu kardeşlerimize sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

