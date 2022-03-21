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Cinsel organlarında uyuşturucuyla yakalandılar

DHA

Cinsel organlarında uyuşturucuyla yakalandılar


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, cinsel organlarında toplam 394 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 110 gram esrarla yakalanan 2 kadın gözaltına alındı. Cinsel organlarındaki uyuşturucu maddeler hastanede çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Denizli-Ankara karayolunun şehir girişinde dün önlem alan polis ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurup, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi. Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi. İki şüphelinin cinsel organlarından toplam 394 gram metamfetamin ile 110 gram esrar maddesi çıkarıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-03-21 19:10:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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