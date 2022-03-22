Buldan'da öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu Geçtiğimiz yangında zarar gören Türlübey’de 240 bin fidan dikimi gerçekleştirildi

Buldan ilçesinde 21 ile 26 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Buldan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte 200 fidan toprağa dikildi.



Buldan ilçesinde 21 ile 26 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nda Buldan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. 2021 yılında meydana gelen yangında yanan Türlübey Ormanlık alanında düzenlenen fidan dikme etkinliğine İlçe Kaymakamı Murat Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ile Alacaoğlu Orta Okulu öğrencileri katılım sağladı. 2021 yılı Ağustos ayında meydana gelen yangında zarar gören Türlübey Ormanlık alanında ağaçlandırma çalışmaları devam ederken öğrenciler tarafından 200 fidan toprağa dikildi. Yaklaşık 8 aydır devam ağaçlandırma çalışmalarında 2022 yılı Mart ayına kadar 240 bin fidan toprağa dikildi.



Orman Bölge Müdürlüğü ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kızılçam, fıstıkçamı, iğde, akasya, alıç, kara servi, ıhlamur, kekik ve lavanta gibi birçok fidan dikildi. Etkinliğin sonunda fidan diken öğrencilere Buldan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hediyeler dağıtıldı.

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