Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz ve Ayşenaz Özdemir Yunanistan ve Azerbaycan’da düzenlenecek Judo Ümitler ve Gençler Avrupa Kupası müsabakalarına katılacak.



Denizli ve Türkiye’yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz ve Ayşenaz Özdemir, Yunanistan ve Azerbaycan’da düzenlenecek Judo Ümitler ve Gençler Avrupa Kupası müsabakalarında Milli Takım forması giyecek. Bu kapsamda Reyhan Oğuz 2627 Mart tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek Judo Gençler Avrupa Kupası’na katılacak.



Ayşenaz Özdemir ise 2324 Mart tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü gerçekleşecek Ümitler Avrupa Kupası’nda boy gösterecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Takım forması ile mücadele edecek Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularına başarılar diledi.

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