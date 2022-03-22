Pamukkale güzelliğini kendi ürettiği bitkilerden alıyor

İlçedeki yeşil alan ve parkları süslemek için kullandığı çiçek ve bitkilerin üretimini kendi fidanlığında yetiştirmeye devam eden Pamukkale Belediyesi, üretim teknikleriyle birlikte ortalama 6 milyon TL tasarruf sağladı.



Pamukkale Belediyesi, Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldiği günden bu yana tasarrufa büyük önem veriyor. Geçtiğimiz yıl, ilçe genelindeki yeşil alanların süslemesinde kullanılan bitkileri kendi fidanlığında yetiştirmeye başlayan Pamukkale Belediyesi, bu sayede yaklaşık 6 milyon TL tasarruf sağladı. Fidanlıkta özellikle az su isteyen ya da susuz da yeşil kalabilen bitkileri tercih eden Pamukkale Belediyesi, bu şekilde de büyük oranda da su tasarrufu sağlamaya devam ediyor. Aynı zamanda, arazözle ya da hortumla sulama yerine otomatik sulama sistemlerini yaygınlaştırma projesi de devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, bu şekilde devam eden çalışmalarla hem üretirken hem de uygulama yaparken tasarruf sağlamış oluyor.



Budama atıkları fidan oluyor

Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, belediye fidanlığında sürdürülebilir tarım teknikleri ve çevre dostu üretim tekniklerinden yararlanarak, ilçe genelindeki yeşil alanların arttırılması amacıyla kullanılan yeni çalı, ağaç ve örtücü bitki türlerinin üretimini budama atıklarından çelikleme yöntemiyle gerçekleştiriyor. Ekipler, yıl içerisinde belediye serasında, tohum ve çelikleme yöntemi ile sezonluk 300 bin kök üretim gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi fidanlığında, yöreye uygun ağaç türlerinin üretimi, budama artıklarını da değerlendirerek yeni bitki fidesi yetiştirilmesiyle elde ediliyor. Pamukkale Belediyesi fidanlığında bu yıl, 40 bin gül, 40 bin adaçayı, 20 bin lavanta, 20 bin limoni kekik, 20 bin zakkum, 20 bin kekik, 20 bin mavi çim, 40 bin yayılıcı bitki, 20 bin yer minesi, 20 bin fare kulağı, 10 bin dağ muşmulası, 10 bin kartopu, 10 bin ateş dikeni, 10 bin mercan köşk olmak üzere yaklaşık 300 bin bitki üretimi yapıldı. Budama atıklarını tohumlandırarak çelikleme yöntemiyle yapılan üretimlerle yaklaşık 6 milyon TL tasarruf sağlanıyor.



“Tasarruf her konuda önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, hem ilçede yaşayanlar hem de ilçeye gelen ziyaretçilerin göz zevklerine hitap edebilmek için tüm ilçeyi baştan aşağı mevsimine uygun çiçeklerle süslerken, önemli bir tasarruf sağladıklarını belirtti. “Belediyemiz hem doğa ve çevre dostu bir belediye olarak, şehrimizi güzelleştirmek adına gerçekleştirdiğimiz çiçek ve süs bitkileri iki yıldır kendi seramızda yetiştiriyoruz” diyen Başkan Örki, “Fidanlığımızda bitkileri, çelikleme yöntemiyle yetiştiriyoruz. Bunu da, budama atıklarının dalının, yaprağının veya kökünün bir parçasını keserek, uygun ortama dikilmesiyle yeni bir bitkinin filizlenmesini sağlıyoruz. Bu da dışarıdan aldığımız bitki türlerinin sayısında önemli oranda azalma sağladı. Böylece önemli bir tasarruf sağlamış olduk. Az su isteyen bitkilerle parklarımızı süsleyerek su tasarrufu sağlıyoruz. Sadece bugünü değil yarını da düşünen bir yerel yönetim olarak, daha güzel bir gelecek için bugünden önlem almaya devam ediyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak yapılan her hizmette tasarrufu da ön planda tutuyoruz” dedi.

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