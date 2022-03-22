Gençler Denizli’nin doğal ve kültürel değerleriyle buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler Denizli’nin doğal ve kültürel değerleriyle buluşuyor

İHA

Gençler Denizli’nin doğal ve kültürel değerleriyle buluşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıflara yönelik “Büyükşehir İle Geziyorum” adlı bir proje başlattı. Denizli’nin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları görme fırsatı bulan gençler, Başkan Zolan’la da buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlere özel dolu dolu bir projeye daha imza atıyor. “Büyükşehir İle Geziyorum” adlı proje kapsamında Denizli genelinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri kentin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları görme fırsatı buluyor. Merkezefendi ilçesindeki okullarla başlayan programın ilk günü 180 kişilik öğrenci grubu ile beyaz cennet Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti ile başladı. Buradan Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nın muhteşem manzarası ve doğasını gören gençler daha sonra Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan 135 bin metrekare alana kurulu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. 3 yılda 50 binden fazla sokak hayvanına kucak açan tesis hakkında bilgi alan gençler can dostları sevmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Zolan gençlerle birlikte tiyatro izledi
Gençler son olarak Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni ziyaret etti, dev tesisi inceledi. Buradaki gezegen evinde uzayın derinliklerini gören ve gök cisimleri hakkında temel bilgiler alan öğrenciler daha sonra Başkan Osman Zolan ile bir araya geldi. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Zolan Fatma Yıldız Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularınca hazırlanan “Söz Sende” adlı oyunu birlikte izledi. Kahkahalar eşliğinde izlenen oyun sonunda gençlere seslenen Başkan Zolan, gençlerin sınav stresinden bir nebze de olsa sıyrılmalarını istediklerini kaydederek, “Denizli’yi bilmeden, Denizli’nin güzelliklerini görmeden ‘olmaz’ dedik” ifadelerini kullandı.

“Burada çok güzel gösteriler olacak”
Denizli’nin dillere destan doğal ve kültürel değerleri olduğunu anlatan Başkan Zolan, kentin bilim, kültür ve sanat merkezi olan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nden de övgüyle bahsetti. Başkan Zolan, “Burada daha çok güzel gösteriler olacak. Hep birlikte ‘Söz Sende’ oyununu izledik. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yoğun ve stresli bir süreç geçiriyorsunuz, sizleri hem rahatlatalım, hem şehrimizi tanıtalım, hem de Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları gösterelim istedik. İnşallah gönlünüzdeki üniversitelere gideceksiniz. İsteğim, duam budur. Hangi mesleği yaparsanız yapın, en iyisi ve güzelini yapacaksınız. Bugün arkadaşlarınızla birlikte güzel vakit geçirin” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Osman Zolan, gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale güzelliğini kendi ürettiği bitkilerden alıyor
YEREL HABERLER Pamukkale güzelliğini kendi ürettiği bitkilerden ...
Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor
Uşak Belediyesi’nden su tasarrufu çağrısı
YEREL HABERLER Uşak Belediyesi’nden su tasarrufu çağrısı
Doktorların dikkati böbreğindeki kitleyi ortaya çıkardı Göğüs ağrısıyla geldi, böbreğinde kitle olduğu tespit edildi
YEREL HABERLER Doktorların dikkati böbreğindeki kitleyi ortaya ...
'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü de yok olacak
YEREL HABERLER 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde ...
Denizli’de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Denizli’de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar ...
Bir sezonda attığı 43 golle dikkatleri üzerine çekti
YEREL HABERLER Bir sezonda attığı 43 golle dikkatleri üzerine çekti
Buldan'da öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu Geçtiğimiz yangında zarar gören Türlübey’de 240 bin fidan dikimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Buldan'da öğrenciler 200 fidanı toprakla ...
Balkona çıkıp 'İmdat, beni öldürecekler, kurtarın' diye bağırınca mahalleli sefer oldu
YEREL HABERLER Balkona çıkıp 'İmdat, beni öldürecekler, kurtarın' ...
Cinsel organlarında uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Cinsel organlarında uyuşturucuyla yakalandılar
Özel günde anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Özel günde anlamlı etkinlik
'Kaşığını Al Da Gel' etkinliğinde Çameli standı ilgi gördü
YEREL HABERLER 'Kaşığını Al Da Gel' etkinliğinde Çameli standı ilgi ...
Merkezefendili özel bireyler, özel günde Laodikya’yı gezdi
YEREL HABERLER Merkezefendili özel bireyler, özel günde Laodikya’yı ...
Tank içerisinde gizlenen 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Kaçakçılık konularından aranan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tank içerisinde gizlenen 2 ton 800 litre kaçak ...
Vücutlarını gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Vücutlarını gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar
Binlerce kaçak ilaç ve malzeme piyasaya sürülemeden yakalandı
YEREL HABERLER Binlerce kaçak ilaç ve malzeme piyasaya sürülemeden ...
Denizli’de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi Denizli’de aranan 110 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 ...
Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı
Denizli'de 1 haftada 92 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Bıraktığı not ve cansız bedeni aynı anda bulundu ‘Uzaklarda aramayın’ diye not bırakan gencin cansız bedeni, çoban tarafından aynı dakikalarda ormanlı alanda bulundu
YEREL HABERLER Bıraktığı not ve cansız bedeni aynı anda ...
Denizli’de özel çocuklar için kutlama programı düzenlendi Denizli’de özel çocuklar için Down Kafe tekrardan açılıyor Özel bireyler ‘Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde unutulmadı
YEREL HABERLER Denizli’de özel çocuklar için kutlama programı ...
Sarayköy 3 puanı 3 golle aldı
YEREL HABERLER Sarayköy 3 puanı 3 golle aldı
Denizlili Dartçılar Türkiye Şampiyonasında birinciliği bırakmadı
YEREL HABERLER Denizlili Dartçılar Türkiye Şampiyonasında ...
19 hafız törenle belgelerini aldı
YEREL HABERLER 19 hafız törenle belgelerini aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.