Dart Türkiye Finallerine Denizli okulları damga vurdu

Okul Sporları Dart Türkiye Finallerinde Denizli’den Tekkeköy Ortaokulu kızlar ve erkekler Türkiye Şampiyonu olurken Yatağan Ortaokulu ise Türkiye ikincisi, Tavas Kozlar Ortaokulu da Türkiye dördüncüsü olarak podyuma çıktı.



Okul Sporları 20212022 Dart Türkiye Finalleri 1920 Mart tarihlerinde Konya’da düzenlendi. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda gerçekleşen organizasyona 20 Yıldız Erkek ve 19 Yıldız Kız takımı katıldı. Şampiyonluk için kıyasıya müsabakaların yaşandığı organizasyona Denizli okullarının başarısı damga vurdu. Şampiyonanın final etabında kızlar ve erkekler kategorilerinde birden fazla Denizli takımı şampiyonluk için ter döktü.



Erkekler finalinde Kayseri Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunu 30 yenerek şampiyon olan Tekkeköy Ortaokulu, kızlar kategorisinde de bir diğer Denizli takımı Yatağan Ortaokulunu 32 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçlar sonrasında Yatağan Ortaokulu Türkiye ikincisi olurken turnuvaya yarı finallerde veda eden temsilcimiz Tavas Kozlar Ortaokulu takımı da Türkiye dördüncüsü oldu. Türkiye finallerinde Denizlili okulların elde ettiği başarı sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu derece elde eden takımları, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

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