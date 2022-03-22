Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Küme düşme hattından çıkmak isteyen Denizlispor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Kocaelispor maçı hazırlıklarını devam ettirdi.
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Denizlispor bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başlayıp ayak tenisi, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Geçtiğimiz haftayı bay atlayan Denizlispor’da sakatların iyileşmesiyle eksik bulunmuyor. Takımda morallerin üst seviyede olduğu ve antrenmanların neşeli geçerek çalışmaların daha da arttığı görülen yeşilsiyahlı ekip, Kocaelispor maçında puanlar alarak küme düşme hattından çıkmak istiyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.