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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları öğrenci paneli yapıldı

İHA

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları öğrenci paneli yapıldı

Denizli'de Anadolu Mektebi Yazar Okumaları “Mustafa Kutlu” paneli okulda düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları öğrenci paneli Denizli’de yapıldı. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları “Mustafa Kutlu” Paneline, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, sendika temsilcileri, Anadolu Mektebi Yazar Okuma Panelisti öğrenciler, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Anadolu Mektebi, Prof. Dr. Sami Güçlü’nün önderliğinde 2012 yılında başlatılan gönüllü bir okuma faaliyetidir. Anadolu Mektebi okumaları ile öğrencilerimiz, seçkin eserler vasıtasıyla Türk kültür ve medeniyetine katkı sunmuş yazarları tanıyabilmekte, söz konusu eserler hakkında değerlendirme yazıları yazabilmektedirler. İlimizde 2021 yılı Kasım ayından itibaren Anadolu Mektebi Yazar Okumaları faaliyetleri başlamıştır. 5 lisemiz ve 1 ortaokulumuzda öğrencilerimiz kitap okuma faaliyetleri yapmaktadırlar. Liselerimizde Mustafa Kutlu’nun eserleri okunmakta ve paneller düzenlenmektedir” dedi.

Düzenlenen panelde 1’i moderatör ve 5 panelist toplam 6 öğrenci tarafından sunuldu. Öğrenciler, Uzun Hikaye tarzında milli ve manevi değerleri öne çıkaran hikayeler kaleme alan Mustafa Kutlu’nun farklı yönlerini ele aldılar.

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