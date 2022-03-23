İş adamları tarafından kütüphanelere 2 bin 500 adet kitap bağışlandı DSO Başkanı Müjdat Keçeci: “İnanıyorum ki bizden sonra farklı kurumlardan da kitap bağışı gelecektir”

Denizli’de okul kütüphanelerine Denizli Sanayi Odası ve üye iş insanları tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 2 bin 500 kitap İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlandı.





Denizli’de okul kütüphanelerinin kitaplarla daha zenginleşmesi adına Denizli Sanayi Odasına (DSO) üye iş insanları tarafından eğitimine kazandırılan 2 bin 500 kitap DSO Başkanı Müjdat Keçeci, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’ye teslim etti. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Avni Canpolat, DSO Başkanı Müjdat Keçeci ve DSO Genel Sekreteri Zeren Gerelioğlu katıldı. DSO meclis üyelerinin şahsi bağışlarıyla satın alınan yaklaşık 2 bin 500 adet ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kitaplar okul kütüphanelerinin raflarını süsleyecek.



“İnanıyorum ki bizden sonra farklı kurumlardan da kitap bağışı gelecektir”

Bağış kampanyası ile ilgili açıklama yapan DSO Başkanı Müjdat Keçeci, “Bugün burada çok önemli bir hizmete vesile oluyoruz. Toplum olarak nedense okumayı çok geri planlarda tutuyoruz. Halbuki her şey okumak ile başlıyor. Okumanın sonu yok. Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ekici’nin Odamızı ziyareti sırasında dile getirdiği kitap bağışı konusunu meclis gündemimize taşıdık ve sağolsun meclisimizde yer alan arkadaşlarımız konuya duyarsız kalmadı. DSO Meclis üyeleri olarak bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördük ve okullarımızdaki kütüphanelere kitap bağışı kampanyasına katıldık. Bunu da zevkle ve heyecanla yaptık. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin okumasını sağlamak ve onları kitap ile buluşturmak kadar güzel bir şey yok. Bugün burada 2 bin 500 adet kitabın, okulların kütüphanelerine teslim edilmesi için bir araya geldik. Temennim okul kütüphanelerindeki kitapların daha da artmasıdır. Ben inanıyorum ki bizden sonra farklı kurumlardan da kitap bağışı gelecektir” diye konuştu.



“Kitapları, ihtiyacı olan okul kütüphanelerimize yönlendireceğiz”

Anlamlı bir gün yaşadıklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “Bakanlığımızın Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi ile Denizli’deki tüm okullarımıza kütüphane kazandırmıştık. Fiziki olarak tamamlamış olduğumuz bu kütüphanelerimizin içeriğini de niteliksel olarak doldurmamız gerekiyordu. Bunu da toplumun tüm katmanları ile beraber yapmayı hedefledik. Sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, hayırseverlerimiz bu konuya ilgi gösterdiler. Bu kapsamda bugün Denizli Sanayi Odası Başkanımız Müjdat Keçeci, 2 bin 500 adet kitap ile müdürlüğümüzü ziyaret etti. Bundan dolayı, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci’ye, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine teşekkür ediyorum. Bizler de bu kitapları, ihtiyacı olan okul kütüphanelerimize yönlendireceğiz. Bu kitapların kültürel, sosyal ve her alanda öğrencilerimizi geleceğe taşıyacağını umuyoruz” dedi.

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